Gülse Birsel yeni dizisiyle ilgili ilk kez konuştu: 'Sitcom değil'

03 Şubat 2022 Perşembe, 09:48

Son olarak TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisiyle ekranlarda olan Gülse Birsel uzun bir aranın ardından yeni dizi projesiyle ekranlara geri dönecek.

Geçen aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Birsel, 4. dizisiyle ilgili ilk defa konuştu.

"SİTCOM DEĞİL"

Yeni dizinin hazırlıklarını tam gaz sürdürdüğünü belirten Birsel, Masa dergisine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"8 bölümlük bir komedi dizisi. Dijital bir platforma. Sitcom değil, yani stüdyoda gülme efektli vs değil, gerçek mekanlarda. Güzel bir oyuncu kadrosu planlanıyor. Yazın çekim olur gibi düşünüyoruz. Ama senaryo yazımı aşamasındayım şu an. Güncel bir hikâye. Başka bir ipucu veremiyorum."