Oyunu ertelenmişti: Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:21

Güncelleme: 18.11.2023 - 10:22

Türkiye'nin usta oyuncularından Haluk Bilginer'in Covid-19'a yakalandığına dair çıkan haberler, Oyun Atölyesi tarafından yalanlandı. Oyuncunun menajeri ve Oyun Atölyesi, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak Haluk Bilginer'in sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Oyun Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haluk Bilginer'in Covid-19'a yakalandığı haberleri asılsızdır. Sağlıyla ilgili bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, oyuncunun sevenlerini rahatlatırken, Bilginer'in sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı.

Bilginer'in başrolünü üstlendiği ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı "Maria" adlı film projesi, daha önce çekim takviminin ertelenmesiyle gündeme gelmişti. Bu projede Bilginer, Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis karakterini canlandıracak.

Filmin senaryosunu ünlü yazar Steven Knight kaleme alırken, Maria Callas'ın Paris'teki yaşamını ve derin yalnızlığını konu alması bekleniyor. Filmin çekimleri, Bilginer'in ve Jolie'nin performanslarıyla büyük bir merakla bekleniyor.

Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama, sanat dünyasının ve sevenlerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Oyuncunun sağlığının iyi olduğu ve projelerine devam ettiği belirtilirken, sevenleri rahat bir nefes aldı.