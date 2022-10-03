Haluk Levent'ten 'Onur Şener' açıklaması: 'Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş'
Ankara Çayyolu'ndaki bir mekanda üç kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları Onur Şener'i öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sanatçı Haluk Levent, saldırganların kimliğine ilişkin açıklamada bulundu.
Müzisyen Onur Şener'in öldürüldüğü korkunç olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi.
İddialara göre, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener'e şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener'i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA
Öte yandan Haluk Levent, acı olay sonrası taziye mesajını paylaşarak, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." ifadelerine yer verdi.
Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Levent, şunları yazdı:
"Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar.
ALİ G. çalışma bakanlığı bürokrat
İLKER K. çalışma bakanlığı müfettiş
Semih S. TAİ’de mühendis"
Şimdi Ahbaplar bildirdi.— Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2022
Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor.
Daha da şoktayım.
Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar :( #OnurŞener pic.twitter.com/ny6djMukaq
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