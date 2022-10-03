Haluk Levent: 'Bu akşamki konser geliri, Onur Şener'in kızının eğitim masrafları için harcanacak'

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:44

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerine getirmediği için öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olayı sosyal medyadan ilk duyuran isimlerden biri olan Haluk Levent, bugün yapacağı konserin gelirlerinin Şener'in kızı için kullanılacağını açıkladı.

"ELİMDEN BAŞKA BİR ŞEY GELMİYOR"

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla bu akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da konserinin olduğunu bildiren Levent, "Elimden başka bir şey gelmiyor" diyerek şu ifadeleri paylaştı:

"Bu akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da konserim var. Bu konserden tarafıma düşen gelir müzisyen kardeşim Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak. Bu akşam Onur Şeref için söyleyeceğiz şarkıları. Elimden başka bir şey gelmiyor."