Haluk Levent: 'Bu akşamki konser geliri, Onur Şener'in kızının eğitim masrafları için harcanacak'
Ünlü sanatçı Haluk Levent, bu akşam yapacağı konser gelirinin, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana gelen olayda 3 kişi tarafından darbedilerek katledilen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masrafları için harcanacağını söyledi.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerine getirmediği için öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Olayı sosyal medyadan ilk duyuran isimlerden biri olan Haluk Levent, bugün yapacağı konserin gelirlerinin Şener'in kızı için kullanılacağını açıkladı.
"ELİMDEN BAŞKA BİR ŞEY GELMİYOR"
Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla bu akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da konserinin olduğunu bildiren Levent, "Elimden başka bir şey gelmiyor" diyerek şu ifadeleri paylaştı:
"Bu akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da konserim var. Bu konserden tarafıma düşen gelir müzisyen kardeşim Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak. Bu akşam Onur Şeref için söyleyeceğiz şarkıları. Elimden başka bir şey gelmiyor."
Bu akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da konserim var.— Haluk Levent (@haluklevent) October 3, 2022
Bu konserden tarafıma düşen gelir müzisyen kardeşim Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak.
Bu akşam Onur Şeref için söyleyeceğiz şarkıları.
Elimden başka bir şey gelmiyor :(
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