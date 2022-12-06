Altın Kelebek'teki konuşması gündem olmuştu: Haluk Levent'ten Pınar Deniz'e destek
Yargı dizisindeki 'Ceylin' karakteriyle 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Pınar Deniz'in törendeki konuşması sosyal medyada dalga konusu olmuştu. İzlediği bir filmden etkilenip "Benim bu dünyayı kurtarmam lazım" diyerek oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Deniz'e, son olarak sanatçı Haluk Levent'ten destek geldi.
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimlerine verilen ve bu yıl birçok ünlü tarafından boykot edilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi 4 Aralık Pazar akşamı düzenlendi.
Görkemli bir kırmızı halı seremonisiyle başlayan törene, Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı damga vurdu. Dizi, adeta tüm ödülleri topladı.
KONUŞMASI GÜNDEM OLDU
Törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e gitti. Ödülünü almak için kürsüye çıkan Deniz'in konuşması ise sosyal medyada dalga konusu oldu.
Deniz "İzlediğim filmde, para yüzünden çocukları katlediyorlardı. Ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım, hızımı alamadım metroda arkadaşıma şunları söyledim; benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim. Ve tam olarak bu duygu beni oyuncu yaptı. Teşekkür ederim" dedi.
Sosyal medya kullanıcıları ise Deniz'in bu sözlerini tiye aldı. Bir kullanıcı, "Çok saçmaydı ya, izlerken utandım" yorumunda bulundu.
HALUK LEVENT'TEN DESTEK GELDİ
Deniz'in sözleri gündeki yerini korurken; AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent'ten genç oyuncuya destek geldi.
Sosyal medya hesabından Pınar Deniz'in konuşmasını paylaşan Levent, şu notu düştü:
"Herkes eleştirmiş Pınar Deniz'i. İnanın ki bir insanı kurtarmak tüm dünyayı kurtarmaktır. Henüz para kazanmaya başladı. Bildiğim gördüğüm Pınar bu düşlerine kavuşacaktır. Anlatım biçimi linç görmesine olanak sağlamış olabilir belki ama Haluk abisi olarak ben Pınar’a inanıyorum."
Herkes eleştirmiş Pınar Deniz i.— Haluk Levent (@haluklevent) December 5, 2022
İnanın ki bir insanı kurtarmak tüm dünyayı kurtarmaktır??
Henüz para kazanmaya başladı.
Bildiğim gördüğüm Pınar bu düşlerine kavuşacaktır.
Anlatım biçimi linç görmesine olanak sağlamış olabilir belki ama Haluk abisi olarak ben Pınar’a inanıyorum?? pic.twitter.com/2nbpurkQAR
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- AKP'li Işık hakkında yeni gelişme