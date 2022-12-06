Altın Kelebek'teki konuşması gündem olmuştu: Haluk Levent'ten Pınar Deniz'e destek

06 Aralık 2022 Salı, 09:52

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimlerine verilen ve bu yıl birçok ünlü tarafından boykot edilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi 4 Aralık Pazar akşamı düzenlendi.

Görkemli bir kırmızı halı seremonisiyle başlayan törene, Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı damga vurdu. Dizi, adeta tüm ödülleri topladı.

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e gitti. Ödülünü almak için kürsüye çıkan Deniz'in konuşması ise sosyal medyada dalga konusu oldu.

Deniz "İzlediğim filmde, para yüzünden çocukları katlediyorlardı. Ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım, hızımı alamadım metroda arkadaşıma şunları söyledim; benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim. Ve tam olarak bu duygu beni oyuncu yaptı. Teşekkür ederim" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise Deniz'in bu sözlerini tiye aldı. Bir kullanıcı, "Çok saçmaydı ya, izlerken utandım" yorumunda bulundu.

HALUK LEVENT'TEN DESTEK GELDİ

Deniz'in sözleri gündeki yerini korurken; AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent'ten genç oyuncuya destek geldi.

Sosyal medya hesabından Pınar Deniz'in konuşmasını paylaşan Levent, şu notu düştü:

"Herkes eleştirmiş Pınar Deniz'i. İnanın ki bir insanı kurtarmak tüm dünyayı kurtarmaktır. Henüz para kazanmaya başladı. Bildiğim gördüğüm Pınar bu düşlerine kavuşacaktır. Anlatım biçimi linç görmesine olanak sağlamış olabilir belki ama Haluk abisi olarak ben Pınar’a inanıyorum."