Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nun 75. yılı kutlanacak

23 Ağustos 2022 Salı, 17:07

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 1947'de Şehir Tiyatroları'na devredilen mekanın 75. yılı, William Shakespeare'in "12. Gece" oyununun gösterimi öncesi kutlanacak. Kutlama kapsamında hazırlanan özel video gecede gösterilecek.

Açıldığı günden bu yana, İBB Şehir Tiyatrolarının bir sahnesi olarak kullanılan tiyatro, ağırlıklı olarak özellikle yaz oyunlarında kullanılıyor.

SAHNE KRAL OİDİPUS İLE AÇILDI

Temeli 1946'da atılan ve amfi tiyatrolar dikkate alınarak inşa edilen Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, 1947'de Sofokles’in yazdığı, Bedreddin Tuncel’in Türkçeye kazandırdığı "Kral Oidipus" oyununun ardından Şehir Tiyatrolarına verildi.

Muhsin Ertuğrul'un yönettiği 1947'de sahnelenen ilk oyunda, sanatçılar Hüseyin Kemal Gürmen, Müfid Kiper, Sami Ayanoğlu, Hadi Hün, Refik Kemal Arduman, İbrahim Delideniz, Kadri Ögelman, Şakir Arseven, Talat Artemel, Necla Sertel, Mahmud Moralı, İsmail Galip Arcan, Kani Kıpçak, Nevin Akkaya, Melahat İçli, Kemal Ergüvenç, Samiye Hün, Şakir Arseven, Nezihe Becerikli ve Mücap Ofluoğlu rol aldı. Oyunun müziklerini ise Cemal Reşit Rey hazırladı.