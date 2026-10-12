Harbiye’den AKM’ye kültür maratonu: Bu hafta İstanbul’u sanat kuşatıyor

İstanbul'da bu hafta sinema, müzik, tiyatro ve çağdaş sanat alanında çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sonbahar konserleri kapsamında Ercan Saatçi ile Çelik bugün, Serkan Kaya yarın, Yıldız Tilbe 14 Ekim'de, Teoman 15 Ekim'de, Gökhan Tepe 16 Ekim'de, Simge Akustik konseptiyle 17 Ekim'de, Koray Avcı ise 18 Ekim'de Harbiye sahnesinde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie'nin hazırladığı "Strauss Concert Show", yarın Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde dinleyicilerle buluşacak. Vinicius Kattah yönetimindeki 15 müzisyen ve bir soprano tarafından gerçekleştirilecek konser, Viyana'nın müzik kültürünü sahneye taşıyacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri çerçevesinde Türkiye ve Romanya dostluk ilişkilerine ithafen hazırlanan özel konser 16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

BU HAFTANIN OYUNLARI VE KONSERLERİ

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 18 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda "Cumhuriyet/Şevkefza" başlıklı sezon konserinde sahnede olacak.

Cervantes'in klasik eseri Don Quixote'den uyarlanan ve Selçuk Yöntem ile Zuhal Olcay'ı aynı sahnede buluşturan "Don Kişot" oyunu, Işıl Kasapoğlu rejisiyle 18 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyicinin beğenisine sunulacak.

Devlet Tiyatroları ile AKM sahnesinde ağırlanan "Sumud (Gazze)" oyunu, 16-17 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

"Gırgıriye Müzikali" bugün Zorlu PSM sahnesinde, "Aşk Mektupları" oyunu 15 Ekim'de Trump Sahne'de sergilenecek.

Devlet Tiyatroları, Küçükçekmece CKSM, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne ve Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde "Ebedi Barış" ve "Nereye" oyunlarını 13-18 Ekim, "Bir Nefes Dede Korkut" oyununu 14-16 Ekim, "Aslında Kaşık Yok" ile "Babamın Kelimeleriyle" oyunlarını ise 16-18 Ekim'de tiyatroseverlerle buluşturacak.

GÖSTERİMLER VE ATÖLYELER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "Filmekimi", dünya festivallerinde öne çıkan ve ödüllerle dönen seçkisiyle 18 Ekim'e kadar Atlas ile Kadıköy sinemalarında sinemaseverleri ağırlayacak.

Geleneksel Türk mozaik lamba tekniklerinin deneyimlendiği "Mozaik Lambası Atölyesi" hafta boyunca Bağımsız Sanat Vakfı'nda meraklılarını konuk edecek.

Tayfun Erdoğmuş'un sergisinden ilhamla hazırlanan ve katılımcıların kişisel çevrelerini mekansal frotaj, grid ve mercekler aracılığıyla sanatla buluşturan "Yetişkin Atölyesi: Görünmez İzler Atlası: Mekansal Frotaj, Grid ve Mercekler", 17 Ekim'de Arter'de gerçekleştirilecek.

Çocuk tiyatrosu tutkunları için "Gizemli Harita ve Kayıp Hazine", "Lili ve Kiki" ile "Usta Hop'un Oyuncakçısı" adlı oyunlar, 18 Ekim'de Taksim İstiklal Sahne'de minik izleyicilerle buluşacak.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Türk resim sanatının usta isimlerini bir araya getiren "Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet" başlıklı karma sergi, 26 Ekim'e kadar AKM Galeri'de ziyarete açık olacak.

Ud ve çello virtüözü, bestekar ve ressam Şerif Muhiddin Targan'ın kişisel eşyalarından oluşan "Şerif Muhiddin Targan Sergisi", 9 Aralık'a kadar Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde görülebilecek.

İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi "Aynı Mavinin Altında", Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Koleksiyon Sergi Salonu'nda sanatseverleri ağırlıyor.

Koç Topluluğunun kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar" sergisi, 7 Şubat 2027'ye kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul Valiliği işbirliğiyle düzenlenen "İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi, Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çağdaş sanat alanı Arter'in koleksiyonundan derlenen ve dünyanın sonu fikrini varoluşsal, ekolojik ile politik boyutlarıyla ele alan "Sonra yok. Sonrası şimdi." başlıklı yeni grup sergisi sanatseverlerle buluşuyor.