Harry Potter dizisinden beklenen fragman geldi!

J.K. Rowling’in dünya çapında fenomene dönüşen eseri Harry Potter, sekiz filmlik dev serinin ardından bu kez uzun soluklu bir dizi projesiyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Warner Bros. ve HBO iş birliğiyle hayata geçirilen yapım, orijinal hikayeye sadık kalarak her bir kitabı ayrı bir sezonda işleyecek.

YENİ BAŞROL ÜÇLÜSÜ BELLİ OLDU

Film serisindeki ikonik oyuncuların ardından yeni kadronun kimlerden oluşacağı merak konusuydu. Eleştirilerin ve beklentilerin odağındaki yeni "altın üçlü" şu şekilde:

Harry Potter: Dominic McLaughlin

Hermione Granger: Arabella Stanton

Ron Weasley: Alastair Stout

Oyuncu seçimleri sosyal medyada tartışmalara yol açsa da yayımlanan fragman projenin atmosferine dair olumlu sinyaller verdi.



YAYIN TARİHİ SÜRPRİZİ: BEKLENENDEN ERKEN GELECEK

Daha önce HBO CEO’su Casey Bloys tarafından 2027 yılının başları olarak işaret edilen yayın tarihi, yeni fragmanla birlikte revize edildi. Yapılan resmi duyuruya göre, Harry Potter dizisi 2026 yılının Aralık ayında (Christmas dönemi) izleyiciyle buluşacak. Bu hamle, diziyi bekleyen milyonlarca "Potterhead" için büyük bir sürpriz oldu.

10 YILLIK DEV PROJE

Dizinin sadece bir başlangıç değil, yaklaşık 10 yıla yayılması planlanan devasa bir sadakat projesi olduğu belirtiliyor. Filmlerde süresiz kısıtlaması nedeniyle yer verilemeyen pek çok detay ve yan karakterin, dizi formatı sayesinde derinlemesine işlenmesi hedefleniyor.