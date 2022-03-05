Hatay’da nisan ayında yapılacak Expo’nun hazırlıklarında sona yaklaşıldı

05 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Hatay, gelişen damak zevki, gastronomiyi de kültürün en önemli konularından biri haline getirdi. Ne mutlu bize ki ülkemizin her bölgesinde ayrı bir mutfak kültürü, ayrı malzemeye, ayrı pişirme biçimlerine dayanan farklı tatlar var.

Hem turizmin hem eğlence sektörünün en önemli kozlarından biri gastronomik zenginlik. Bir yandan da bir ülkenin tanıtımında özel bir değer. Türkiye’nin önemli yeme içme markalarından, yurtiçi ve yurtdışındaki mekânlarıyla Türk ve dünya mutfağından örnekler sunan BigChefs zinciri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren illeri destekleme kararı aldı. Medeniyetler şehri olarak adlandırılan Hatay bu illerden ilki oldu. Hatay, Ortadoğu mezeleri ve Akdeniz mutfağının bileşenlerinden oluşan mutfağıyla konuklarının sadece yüreğine değil, midesine de hitap eder. Hatay’a sadece dünyanın en önemli mozaik müzesini görmek için değil, akşamları birbirinden güzel avlulu lokantalarında çeşit çeşit mezelerini tatmaya, tepsi ve kâğıt kebaplarını yemeye de gidilir. Hatay, sadece üç dinin doğduğu bir Mezopotamya kenti değil, barış içinde yaşadıkları bir medeniyetler şehridir. İşte BigChefs bu kentin 600’ün üzerindeki lezzetinin içinden seçtiği tatları 2022 ilkbahar - yaz mönüsüne ekliyor ve bütün mekânlarında servise sunuyor.

EXPO VE MÖNÜ

Hatay’ın üç dönemdir oy farkıyla seçilen CHP’li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, büyük bir projeye soyundu: Expo yapıyor, hem de kimse yardım etmediği, para vermediği halde, belediyenin olanaklarıyla. BigChefs’in projesine de kucak açtı. Hatay mutfağından seçilen tatlar, belediyenin işletmesine hayran kaldığımız Hatay Evi’nde, üreticilerin de katıldığı bir yemekle tanıtıldı. Kâğıt kebabı ve firik pilavının ana yemek olduğu mönüde oruk dedikleri içli köfte, fırında kızarmış sıkma peynir, humus gibi mezeler ve tatlı olarak tahinli dondurmalı çıtır kabak tatlısı, herkesin tadına bayıldığı lezzetler oldu. Hatay’ın lokal lokantaları da İstanbul’u aratmayan, canlı müzik yapılan ara sokaklarındaki barları da bu kentin yaşanılası güzellikleri. Hele yerel bir üretici Razık Büyükgazel’in, bir tarafında bağ, bir tarafında zeytin ağaçları olan bağ evinde sunduğu kahvaltı ikramında tadımını yaptığımız, yöre üzümleriyle de tatlandırılan Antioche şarapları bu konuda İtalya, Fransa kalitesinden aşağı değildi. Suriye savaşı çıkmamış olsa, Hatay, dünyadaki en önemli kültür turizmi destinasyonlarından biri olmaya doğru gidiyordu. Ve hâlâ bu şansı var. BigChefs’in dünyaya hatırlatacağı gastronomisi Expo’yla birlikte buna yarayabilir. Tabii diktatörler dünyayı savaşlarla kana bulamazsa!