Hafta sonu atölyelerle geçecek: Sanat, moda, fotoğraf, tasarım, gastronomi…

14 Ocak 2022 Cuma, 13:00

Hafta başında başlayan ve iki günlük yoğun bir programla sona erecek olan Organics by Red Bull: Talent District 15-16 Ocak tarihlerinde multidisipliner sanatçıların gün boyu sürecek sanat, moda, fotoğraf, tasarım, müzik ve gastronomiyi odağına alan sohbet, deneyim ve atölye çalışmaları ile Nef Bebeköy’de olacak.

Dilan Bozyel'in fotoğraf atölyesi 15 Ocak Cumartesi yapılacak

Hafta sonuna yayılan ve gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında, moderatörlüğünü Barış Çakmakçı’nın üstleneceği ve Niyazi Erdoğan, Zeynep Tosun ve Gökay Gündoğdu’nun moda, Dilan Bozyel, Ekin Özbiçer ve Dinçer İşgel’in fotoğraf, Seda Erciyes’in müzik, Seda Gazioğlu ve Gönül Nuhoğlu’nun multimedia, Studio Mercado’dan Tuna Mert ve Aslı Abbasoğlu’nun ise tasarım alanında deneyimlerini paylaşacağı paneller de Nef Bebeköy’de katılımcılara açık olacak.

2 gün boyunca sürecek sanat, moda, fotoğraf, tasarım, müzik ve gastronomi odaklı atölye çalışmalarıyla katılımcılar pek çok farklı alandaki deneyimi, konunun uzmanları ile hayata geçirme fırsatı yakalayacak. Gönül Nuhoğlu ile üç boyutlu rüzgâr gülü yapma, Sebahat Karcı ile kağıt bitki, Eda Zamanpur ile suluboya teknikleri, Ekin Anıl ile tek çizgi sanatı olarak portreler, Sanki Atölye ile vegan yaşam ve punch atölyeleri tüm deneyimlemek isteyenlerin katılımına açık olacak ve el emeği üretimler üzerine yoğunlaşacak.

ORGANICS BY RED BULL: TALENT DISTRICT PROGRAM

15 Ocak Cumartesi / Birinci Gün

Nef Bebeköy – Üst Kat

11:30 - 12:30 Moda Konuşmaları - Moderatör: Barış Çakmakçı, Niyazi Erdoğan, Gökay Gündoğdu, Zeynep Tosun

14:30 - 15:30 Gastronomi Konuşmaları - Cihan Kıpçak, Yiğitcan Gençer

16:00 - 17:00 NFT Konuşmaları - Moderatör: Barış Çakmakçı, İpek Eyüboğlu – NFT ve Blockchain’de Sanat

17:30 - 18:30 Sanat Konuşmaları - Moderatör: Barış Çakmakçı, Seda Gazioğlu, Gönül Nuhoğlu

Lara Kamhi

Nef Bebeköy – Alt Kat

11:30 - 18:30 Talent Bar (Gün boyunca her 2 saate 1)

10:00 - 19:00 Video Talent Sergisi (Nohlab, Lara Kamhi, Balkan Karışman, Arda Yalkın)

12:30 - 14:30 Sebahat Karcı ile Kağıt Bitki Atölyesi

15:00 - 17:00 Gönül Nuhoğlu ile Rüzgar Gülü Atölyesi

17:30 - 19:00 Sanki Atölye

16:00 - 17:30 Dilan Bozyel ile Fotoğrafçılık Atölyesi (Any, Arnavutköy)

Dinçer İşgel

16 Ocak Pazar / İkinci Gün

Nef Bebeköy - Üst Kat

11:00 - 12:00 Fotoğrafçılık Konuşmaları - Moderator: Barış Çakmakçı, Dilan Bozyel, Dinçer İşgel, Ekin Özbiçer

14:00 - 15:00 Tasarım Konuşmaları- Moderatör: Barış Çakmakçı, Aslı Abbasoğlu, Tuna Mert, Studio Mercado

17:30 - 18:30 Müzik Konuşmaları - Moderatör: Barış Çakmakçı, Seda Erciyes

Eda Zamanpur

Nef Bebeköy – Alt Kat