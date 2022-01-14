Hafta sonu atölyelerle geçecek: Sanat, moda, fotoğraf, tasarım, gastronomi…
Sanat, fotoğraf, tasarım, gastronomi, moda gibi başlıklar altında ve mültidisipliner yaratıcıların moderatörlüğünde düzenlenecek Talent District atölyeleri 15 ve 16 Ocak tarihlerinde katılımcılara farklı deneyimler yaşatacak.
Hafta başında başlayan ve iki günlük yoğun bir programla sona erecek olan Organics by Red Bull: Talent District 15-16 Ocak tarihlerinde multidisipliner sanatçıların gün boyu sürecek sanat, moda, fotoğraf, tasarım, müzik ve gastronomiyi odağına alan sohbet, deneyim ve atölye çalışmaları ile Nef Bebeköy’de olacak.
Dilan Bozyel'in fotoğraf atölyesi 15 Ocak Cumartesi yapılacak
Hafta sonuna yayılan ve gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında, moderatörlüğünü Barış Çakmakçı’nın üstleneceği ve Niyazi Erdoğan, Zeynep Tosun ve Gökay Gündoğdu’nun moda, Dilan Bozyel, Ekin Özbiçer ve Dinçer İşgel’in fotoğraf, Seda Erciyes’in müzik, Seda Gazioğlu ve Gönül Nuhoğlu’nun multimedia, Studio Mercado’dan Tuna Mert ve Aslı Abbasoğlu’nun ise tasarım alanında deneyimlerini paylaşacağı paneller de Nef Bebeköy’de katılımcılara açık olacak.
2 gün boyunca sürecek sanat, moda, fotoğraf, tasarım, müzik ve gastronomi odaklı atölye çalışmalarıyla katılımcılar pek çok farklı alandaki deneyimi, konunun uzmanları ile hayata geçirme fırsatı yakalayacak. Gönül Nuhoğlu ile üç boyutlu rüzgâr gülü yapma, Sebahat Karcı ile kağıt bitki, Eda Zamanpur ile suluboya teknikleri, Ekin Anıl ile tek çizgi sanatı olarak portreler, Sanki Atölye ile vegan yaşam ve punch atölyeleri tüm deneyimlemek isteyenlerin katılımına açık olacak ve el emeği üretimler üzerine yoğunlaşacak.
ORGANICS BY RED BULL: TALENT DISTRICT PROGRAM
15 Ocak Cumartesi / Birinci Gün
Nef Bebeköy – Üst Kat
- 11:30 - 12:30 Moda Konuşmaları - Moderatör: Barış Çakmakçı, Niyazi Erdoğan, Gökay Gündoğdu, Zeynep Tosun
- 14:30 - 15:30 Gastronomi Konuşmaları - Cihan Kıpçak, Yiğitcan Gençer
- 16:00 - 17:00 NFT Konuşmaları - Moderatör: Barış Çakmakçı, İpek Eyüboğlu – NFT ve Blockchain’de Sanat
- 17:30 - 18:30 Sanat Konuşmaları - Moderatör: Barış Çakmakçı, Seda Gazioğlu, Gönül Nuhoğlu
Lara Kamhi
Nef Bebeköy – Alt Kat
- 11:30 - 18:30 Talent Bar (Gün boyunca her 2 saate 1)
- 10:00 - 19:00 Video Talent Sergisi (Nohlab, Lara Kamhi, Balkan Karışman, Arda Yalkın)
- 12:30 - 14:30 Sebahat Karcı ile Kağıt Bitki Atölyesi
- 15:00 - 17:00 Gönül Nuhoğlu ile Rüzgar Gülü Atölyesi
- 17:30 - 19:00 Sanki Atölye
- 16:00 - 17:30 Dilan Bozyel ile Fotoğrafçılık Atölyesi (Any, Arnavutköy)
Dinçer İşgel
16 Ocak Pazar / İkinci Gün
Nef Bebeköy - Üst Kat
- 11:00 - 12:00 Fotoğrafçılık Konuşmaları - Moderator: Barış Çakmakçı, Dilan Bozyel, Dinçer İşgel, Ekin Özbiçer
- 14:00 - 15:00 Tasarım Konuşmaları- Moderatör: Barış Çakmakçı, Aslı Abbasoğlu, Tuna Mert, Studio Mercado
- 17:30 - 18:30 Müzik Konuşmaları - Moderatör: Barış Çakmakçı, Seda Erciyes
Eda Zamanpur
Nef Bebeköy – Alt Kat
- 11:30 - 18:30 Talent Bar (Gün boyunca her 2 saate 1)
- 10:00 - 19:00 Video Talent Sergisi (Nohlab, Lara Kamhi, Balkan Karışman, Arda Yalkın)
- 12:30 - 14:30 Ekin Anıl ile Tek Çizgi Atölyesi
- 15:00 - 17:00 Punch Sanatı Atölyesi
- 17:30 - 19:00 Eda Zamanpur ile Suluboya Atölyesi
- 15:00 - 17:00 Mokteyl Atölyesi & Zeynep Erbay DJ Session (Angelo Grande, Arnavutköy)
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