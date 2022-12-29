Hayalimdeki Düğün ne zaman vizyona giriyor? Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları kim, konusu ne?

29 Aralık 2022 Perşembe, 17:10

Yönetmen koltuğuna Jason Moore'un oturduğu, komedi ve aksiyon karışımı "Hayalimdeki Düğün"ün senaryosunu Mark Hammer ve Elizabeth Meriwether kaleme aldı.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Hayalimdeki Düğün 30 Aralık 2022'de vizyona giriyor.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Jennifer Lopez, Josh Duhamel ve Lenny Kravitz'in başrollerinde oynadığı "Hayalimdeki Düğün", korsan bir grup tarafından düğünleri basılan çiftin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Boston ve Dominik Cumhuriyeti'nde yapıldı.





