Jason Bourne filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Jason Bourne filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Jason Bourne filminin konusu ne? Jason Bourne filminin oyuncuları kim? Jason Bourne filminin IMDb puanı kaç?
Jason Bourne, yönetmenliğini üstlenen Paul Greengrass'in, senaristliğinde Christopher Rouse'la birlikte çalıştığı, 2016 yapımlı bir aksiyon filmidir.
JASON BOURNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Jason Bourne, artık tamamıyle kim olduğunu hatırlamaktadır. Ve dolayısıyla geçmişindeki tüm gizli sırları deşifre etmeyi ve bu duruma gelmesine neden olan her şeyi açığa çıkarmayı kendine görev edinmiştir.
JASON BOURNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matt Damon
Julia Stiles
Alicia Vikander
Tommy Lee Jones
Vincent Cassel
JASON BOURNE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Jason Bourne filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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