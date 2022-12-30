Jason Bourne filminin konusu ne, oyuncuları kim?

30 Aralık 2022 Cuma, 09:00

Jason Bourne, yönetmenliğini üstlenen Paul Greengrass'in, senaristliğinde Christopher Rouse'la birlikte çalıştığı, 2016 yapımlı bir aksiyon filmidir.

JASON BOURNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Jason Bourne, artık tamamıyle kim olduğunu hatırlamaktadır. Ve dolayısıyla geçmişindeki tüm gizli sırları deşifre etmeyi ve bu duruma gelmesine neden olan her şeyi açığa çıkarmayı kendine görev edinmiştir.

JASON BOURNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Julia Stiles

Alicia Vikander

Tommy Lee Jones

Vincent Cassel

JASON BOURNE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Jason Bourne filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.