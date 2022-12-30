Gerçek Dedikodu filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2005 yılında vizyona giren Gerçek Dedikodu filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Gerçek Dedikodu filminin konusu ne? Gerçek Dedikodu filminin oyuncuları kim? Gerçek Dedikodu filminin IMDb puanı kaç?
Gerçek Dedikodu (Rumor Has It...), yönetmenliğini Rob Reiner, senaristliğini Ted Griffin'in üstlendiği, 2005 yapımlı bir romantik komedi filmidir.
GERÇEK DEDİKODU FİLMİNİN KONUSU NE?
Sarah Huttinger, ''Mezun'' kitabı ve filmi için ailesinin ilham kaynağı olduğunu ve iyi belgelenmiş bir olayın çocuğu olabileceğini öğrenen bir kadındır.
GERÇEK DEDİKODU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jennifer Aniston
Kevin Costner
Shirley MacLaine
Mark Ruffalo
Richard Jenkins
Mena Suvari
GERÇEK DEDİKODU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Gerçek Dedikodu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlenmiştir.
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