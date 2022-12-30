Gerçek Dedikodu filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2005 yılında vizyona giren Gerçek Dedikodu filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Gerçek Dedikodu filminin konusu ne? Gerçek Dedikodu filminin oyuncuları kim? Gerçek Dedikodu filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 09:00
Gerçek Dedikodu filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Gerçek Dedikodu (Rumor Has It...), yönetmenliğini Rob Reiner, senaristliğini Ted Griffin'in üstlendiği, 2005 yapımlı bir romantik komedi filmidir.

GERÇEK DEDİKODU FİLMİNİN KONUSU NE?

Sarah Huttinger, ''Mezun'' kitabı ve filmi için ailesinin ilham kaynağı olduğunu ve iyi belgelenmiş bir olayın çocuğu olabileceğini öğrenen bir kadındır.

GERÇEK DEDİKODU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jennifer Aniston

Kevin Costner

Shirley MacLaine

Mark Ruffalo

Richard Jenkins

Mena Suvari

GERÇEK DEDİKODU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Gerçek Dedikodu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlenmiştir.


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