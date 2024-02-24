HBO'dan müjde: True Detective'den yeni sezon geliyor!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 21:41

Güncelleme: 24.02.2024 - 21:41

HBO, popüler antoloji dizisi "True Detective" için 5. sezon onayını verdi. Bu haber, Issa López'in HBO ile imzaladığı genel anlaşma kapsamında gerçekleşti. López, "Night Country" adlı dizinin yaratıcısı olarak tanınıyor ve yeni sezonda "True Detective"i yönetecek.

Dördüncü sezonunun final bölümü olan "Night Country", Jodie Foster ve Kali Reis'in performanslarıyla dikkat çekmiş ve büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. HBO'ya göre, sezon, 12.7 milyon çapraz platform izleyicisiyle dizinin en çok izlenen bölümü oldu.

Issa López, yaptığı açıklamada, "Night Country"nin yaratım sürecinden yayınlanmasına kadar geçen sürecin, tüm yaratıcı hayatının en güzel işbirliği ve macerası olduğunu belirtti. HBO'nun kendisine güvendiğini ve "True Detective"in yeni bir versiyonunu hayata geçirme fikrinin bir rüya gibi olduğunu söyledi.

"Night Country"de, dedektif Liz Danvers (Jodie Foster) ve Evangeline Navarro (Kali Reis), Alaska'daki uzak bir kutup araştırma istasyonunda kaybolan sekiz adamın gizemini araştırıyor. İstasyondaki olayların eski bir dava ile bağlantılı olduğunu keşfederler ve bu durum, karanlık ve beklenmedik bir yolculuğa yol açar.



