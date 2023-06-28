Hbo'nun The Idol'ünden beklenen veda

Yayınlanma: 28.06.2023 - 08:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 18:00

HBO yapımı The Idol, 5. bölümün ardından sezon finali yapacak. 6 bölüm olması planlanan dizinin neden 5. bölümde ekranlara veda ettiği konusunda bir açıklama HBO tarafından henüz yapılmadı. Fakat yapılan çeşitlli açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla bu durum diziye yapılan olumsuz eleştirilerden kaynaklanmıyor. Aksine, kararın verildiği bildirildi çünkü dizinin Sam Levinson tarafından yapılan inceleme ardından hikayesini tamamlamak için yalnızca beş bölüme ihtiyacı vardı.

Geçen yıl Levinson Amy Seimetz'dan yönetmenlik görevini devralmış ve Jocelyn (Lily-Rose Depp) ile Tedros (Tesfaye) arasındaki zehirli aşk hikayesine daha fazla odaklanmak için orijinal kadın merkezli açıyı terk edip ağır çekimler tercih etti.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

HBO'nun tartışmalı yeni draması The Idol'ün 2 Temmuz Pazar günü sezon finali yayımlanacak ve dizi daha önce bildirilenin aksine 6 bölümde değil 5 bölümde bitirilecek.