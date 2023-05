The Hedge Knight ile HBO’nun Game of Thrones yolculuğu devam ediyor

Yayınlanma: 30.05.2023 - 14:31

Güncelleme: 30.05.2023 - 14:31

2011’de izleyicilerle buluşan George R.R. Martin imzalı Game of Thrones dizisi 2019’da ekranlara veda etmişti. HBO’nun prodüksiyon aşaması tamamlanan ilk yan hikayesi ise Targaryen Hanedanlığı’nın son dönemini anlatan House of the Dragon olmuştu. Şimdilerde 2. sezon çekimleri devam eden diziyle birlikte HBO yeni dönemde başka Taht Oyunları işleriyle de uğraşmayı sürdürüyor. Yeni dizi, George R.R. Martin’in Taht Oyunları evreninde geçen roman serisi Tales of Dunk and Egg’in ilk kitabı A Knight of the Seven Kingdoms’tan uyarlanacak.

THE HEDGE KNIGHT'IN KONUSU

Orijinal diziden yaklaşık 100 yıl önce geçen hikâye Dunk ve Egg olarak da bilinen Ser Duncan adlı şövalye ve onun yamağı Aegon V Targaryen’i konu alıyor.

HBO’nun drama bölümünün başkanı olan Francesca Orci, Hedge Knight için dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre The Hedge Knight, ekranda House of the Dragon’la doğrudan rekabet etmemesi için daha küçük bir ölçeğe sahip olacak. Yeni dizi, yapım ekibinin elini kolaylaştırmak amacıyla toplamda 3 sezon olarak tasarlanıyor. Öte yandan House of the Dragon’ın tek sezonunun çekiminin yaklaşık iki yıl sürebildiği de biliniyor. Bu durum da yeni bir spin-off’a hem çekim hem yayın için kısıtlı bir süre bırakıyor.