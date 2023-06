“The Idol” ve “Euphoria” aynı evrende mi geçiyor?

Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:49

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:49

İsrail çıkışlı Euphoria dizisi ABD kanalı HBO’ya uyarlayan Sam Levinson bu yapımla 9 dalda Primetime Emmy kazanmış ve Zendaya, Hunter Schafer, Angus Cloud gibi oyuncuların kariyerlerinde de ciddi bir sıçrama yaşamalarına yardımcı olmuştu. Ünlü yönetmen Euphoria dizisiyle yakaladığı büyük çıkışın ardından bu kez The Weeknd ve Lily-Rose Depp'i bir araya getiren The Idol ile sinema tutkunlarının karşısına geçti.



Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan HBO imzalı dizi, BluTV'de yer alacak. The Idol'un ilk bölümü 5 Haziran itibarıyla yayımlanmaya başladı.



ARALARINDAKİ ORTAKLIK

Levinson, Lily-Rose Depp ve müzisyen Abel Tesfaye (The Weeknd)’in başrollerini paylaştığı yeni HBO orijinal dizisi The Idol ile ses getirmeye devam ediyor. Bununla birlikte her iki dizinin de tartışmalı temalardan daha fazla ortak noktası olabileceği düşünülüyor.



Euphoria; uyuşturucu ve alkol sorunları, hayatlarının bir sonraki aşamasına hazırlanırken yaşanan çatışmalarla lisede zorlu dönemler geçiren bir grup gencin hayatlarını takip ediyor. The Idol ise bir aile trajedisinin ardından kariyerine devam etmeye çalışan genç bir pop yıldızı olan Jocelyn’e odaklanıyor. Jocelyn, yoğun bir programın ortasında sırlarla dolu ve tekinsizlik dolu bir gece kulübünün gizemli ve esrarengiz sahibi Tedros ile tanışıyor. İkili arasındaki ilişki, zaten zor bir dönemden geçen Jocelyn için işleri daha da karmaşık bir hâle getiriyor.



Her iki dizi arasında birçok farklılık olsa da The Idol’ın ilk bölümünün yayınlanmasının ardından hayranlar Levinson’ın iki dizi arasında ortak bir evren inşa etmeye çalıştığını düşünmeye başladı.



İlk sezonu toplamda 6 bölümden oluşacak olan The Idol dizisinde ayrıca Suzanne Son, Troye Sivan, Jane Adams, Rachel Sennott, Hari Nef, Moses Sumney, Da’Vine Joy Randolph, Dan Levy, Eli Roth, Ramsey ve Hank Azaria rol alıyor.