Hedef gösterilen Timur Soykan LeMan'ın kapağında
Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına tarikattaki çocuk istismarını ortaya çıkardıktan sonra gericilerin hedef aldığı gazeteci Timur Soykan'ı taşıdı.
Mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikahı ile ‘evlendirdiği’ kızının yaşadığı istismarı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan’ı taşıdı. Soykan, istismar sakndalını ortaya çıkarmasının ardından gericiler ve aktroller tarafından hedef alınmıştı.
Derginin kapağında, "İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın merkezinde yer aldığı çocuk istismarı skandalını ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan gericilerin hedefi oldu. Sosyal medya üzerinden hedef gösterilen Soykan; ‘Belgeli habere saldıracak kadar alçalıyorlar. Bu karanlığa karşı yazmaya devam edeceğiz’ dedi." ifadeleri yer aldı.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İstanbullu iradesine sahip çıkıyor
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
- 12 gün sonra tutuklandılar!
- Fed faiz kararını açıkladı