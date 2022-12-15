Hedef gösterilen Timur Soykan LeMan'ın kapağında

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına tarikattaki çocuk istismarını ortaya çıkardıktan sonra gericilerin hedef aldığı gazeteci Timur Soykan'ı taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 21:05
Hedef gösterilen Timur Soykan LeMan'ın kapağında
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Mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikahı ile ‘evlendirdiği’ kızının yaşadığı istismarı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan’ı taşıdı. Soykan, istismar sakndalını ortaya çıkarmasının ardından gericiler ve aktroller tarafından hedef alınmıştı.

Derginin kapağında, "İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın merkezinde yer aldığı çocuk istismarı skandalını ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan gericilerin hedefi oldu. Sosyal medya üzerinden hedef gösterilen Soykan; ‘Belgeli habere saldıracak kadar alçalıyorlar. Bu karanlığa karşı yazmaya devam edeceğiz’ dedi." ifadeleri yer aldı.


Timur Soykan LeMan Çocuk istismarı

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