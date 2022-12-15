Hedef gösterilen Timur Soykan LeMan'ın kapağında

15 Aralık 2022 Perşembe, 21:05

Mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikahı ile ‘evlendirdiği’ kızının yaşadığı istismarı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan’ı taşıdı. Soykan, istismar sakndalını ortaya çıkarmasının ardından gericiler ve aktroller tarafından hedef alınmıştı.

Derginin kapağında, "İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın merkezinde yer aldığı çocuk istismarı skandalını ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan gericilerin hedefi oldu. Sosyal medya üzerinden hedef gösterilen Soykan; ‘Belgeli habere saldıracak kadar alçalıyorlar. Bu karanlığa karşı yazmaya devam edeceğiz’ dedi." ifadeleri yer aldı.