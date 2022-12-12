İstismar skandalını ortaya çıkaran Timur Soykan'dan iktidara 11 soru: Başka kaç çocuk var?

12 Aralık 2022 Pazartesi, 10:45

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi bir cemaat müridiyle imam nikâhı ile "evlendirmesi" ve çocuğun cinsel istismara maruz bırakılması haberini yapan gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin "devletin sorumluluğu ortaya koyma zamanı" diyerek 11 önemli soruyu dile getirdi.

BirGün'de kaleme aldığı yazıda, haberi yaptıktan sonra karşılaştığı durumu anlatan Soykan, "Haberi yaptığımız için bizi de hedef aldılar, günlerce sosyal medyada kampanyalar düzenlediler. Amaçları tarikatlarda çocuk yaşta harcanan hayatları gizlemekti. Karanlık yüzlerini ‘dine saldırı’, ’28 Şubat’ sloganlarıyla gizlemek istediler. Dini, bol akçeli bataklıkları örtmek için kullandılar. Sadece azgın bir azınlıklar" dedi.

Buna karşılık kendisine gelen destekler için "Bunu bize verilen muhteşem destekle bir kez daha gördük. Evet yalnız değildik" diyen Soykan, mağdur H.K.G.'nin de yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Bu olayın peşinin bırakılmaması gerektiğini söyleyen Soykan "Çünkü sadece dava dosyasındaki 3 sanık değil suçlu olan. Bu bir sistemin sonucu. Tarikatları dokunulmaz kılan, daha önceki istismar dosyalarının üzerini kapatan, bu yapılara devletin kaynaklarını aktaran, bürokraside kadrolaşmalarının önünü açan, yurtlarına, kurslarına izin veren, devlet okullarına tarikatları sokan bu sistem karanlığı yaratıyor" vurgusu yaptı.

"Bunun için devletin sorumluluğunu ortaya koymanın zamanı" diyen Soykan, iktidara konuyla ilgili 11 soru yöneltti. Soykan'ın soruları şöyle:

"1. İddianamedeki bunca delile, detaylı ifadelere, ses kaydına, fotoğraflara karşın Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel neden tutuklanmadı? Tutuklanmamaları için yargıya baskı yapıldı mı? İsmailağa Cemaati’nden olmasalar serbest bırakılırlar mıydı?

2. H.K.G. 30 Kasım 2020’de şikayetçi oldu ve bütün delilleri savcılığa sundu. Ancak dava 30 Ekim 2022’de açıldı. Davanın açılması neden 2 yıl sürdü?

3. Kadir İstekli, tarikatta başka çocuklara cinsel istismarda bulundu mu? Ses kaydında H.G.K.’nin istismarı kimseye söylemediğini anlatırken “Bunun gibi degˆildin yani. Bu hemen zırtlıyo. Sen o¨yle degˆildin. Ya sen farklıydın” derken ‘Hemen zırtlıyo’ dediği kim?

4. Kız çocuğu eğitimden mahrum bırakılırken devlet bunu nasıl belirlemedi? Tarikatlar tarafından eğitim hakkı engellenen kaç çocuk var ve bunun için ne yapılıyor?

5. H.K.G.’nin Hiranur Vakfı Külliyesi’nde 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğünü yapılırken güvenlik güçleri bunu neden tespit etmedi?

6. H.K.G.’nin 14 yaşında hastaneye götürülmesiyle istismar ortaya çıkmıştı. Savcı neden doğum kağıdı istemedi?

7. Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde kemik yaşı testine 21 yaşında bir kadının sokulmasına kim göz yumdu? Bunun için kimler devreye girdi? Mehmet Emin Marankoz’un kimlerle bağlantısı vardı?

8. 14 yaşındaki çocuğun kemik yaşı testinde 21 çıkmasına karşın soruşturmayı savcı neden ve nasıl kapattı? Bunun için devreye girenler oldu mu? Savcının tarikatla bağlantısı var mı? Bu soruşturmayı örten karanlık eller aydınlatılacak mı?

9. H.K.G. 17 yaşında doğum yaptı. Çocuk yaşta anne olması nasıl bir soruşturmaya konu olmadı?

10. H.K.G. şikayetçi olduktan sonra devlet korumasına alındı. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu korkunç olaydan iki yıl önce haberdardı. Bakanlık bu olay ortaya çıkana kadar neden davaya müdahil olmadı? Kamuoyu bu olayı duymasa müdahil olmayacak mıydı?

11. Tarikatlarda cinsel istismara uğrayan H.K.G. gibi kaç çocuk var?"