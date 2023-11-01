Henry Cavill, 'Highlander' yeniden çevrimi ile büyük bir projeye hazırlanıyor...

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:30

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:30

Yedi yıl süren geliştirme sürecinin ardından, 1986 yapımı kült film Highlander'ın yeniden başlatılması için hazırlıklar hız kazanıyor. Bu yeniden çevrimin yönetmeni olan c projenin vizyonunu ve orijinal seriyi nasıl onurlandırmayı amaçladığını tutkulu bir şekilde açıklıyor.

Highlander, izleyiciyi 16. yüzyıldan günümüze uzanan bir ölümsüzler dünyasına taşıyan ve ölümsüzlerin gizemli dünyasında yüzyıllar boyunca süren savaşlarını konu alan fantastik bir aksiyon klasiği olarak biliniyor. Yönetmen Chad Stahelski, özellikle John Wick serisi ile tanınan bir isim ve 2016 yılında Highlander serisinin yeniden başlatılmasını yönetmek üzere seçildi. Henry Cavill, 2021'de kadroya katılarak başrolü üstlendi.

Stahelski, Highlander'ın yeniden çevrimi için projenin vizyonunu paylaşırken, neden bu seriyi yeniden canlandırma kararı aldığına dair tutkulu bir açıklama yapıyor. Yönetmen, uzun yıllardır daha fazla Highlander hikayesi görmeyi arzuladığını ve bu mitolojinin ekranda daha fazla keşfedilme potansiyeline sahip olduğuna inandığını belirtiyor. Özellikle, Highlander serisinin kendisine hem romantik hem de varoluşsal açılardan ilham veren birçok karmaşık teması işleme fırsatı sunduğunu ifade ediyor. Ayrıca, bu projenin diğer projelerinden daha fazla potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.

Highlander'ın yeniden çevrimi, Chad Stahelski için kariyerindeki en önemli projelerden biri olacak gibi görünüyor. Yönetmen, daha önce özellikle dövüş koordinatörlüğü ve dublörlük alanında çalıştı. Ancak Highlander projesi, daha büyük bir hikaye anlatıcısı olarak yeteneklerini kanıtlama fırsatı sunacak.

Henry Cavill, Netflix'in popüler dizisi The Witcher ile fantastik aksiyon türüne damgasını vurmuş olsa da, Highlander'ın yeniden başlatılması Cavill için büyük bir projeyi işaret ediyor. Bu uzun süredir beklenen projenin 2024'te çekimlere başlaması bekleniyor.

Chad Stahelski'nin gelecekteki projeleri arasında ise Ghost of Tsushima adlı video oyununun film uyarlaması ve samuray temalı projeler bulunuyor. Highlander'ın yeniden çevrimi, Stahelski'nin bu projeleri nasıl ele alacağını merakla bekleyen hayranlar için heyecan verici bir gelişme olmuş gibi görünüyor.