Heritage İstanbul fuarı üç gün boyunca uzmanları buluşturacak: Kültürel miras için bir aradalar

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuar ve konferansı Heritage İstanbul, bugün başlayıp 5 Mayıs’a kadar sürecek. Bu yıl 7. kez düzenlenen Heritage İstanbul, kültürel miras alanında uzman 27 yabancı ve 100’ün üzerinde yerli katılımcıya ev sahipliği yapacak. Bu seneki fuar programı şubat depremleri nedeniyle biraz geç açıklandı, içeriğinde değişiklikler yapıldı.

‘MİSYON DEĞİL, PLATFORM’

Heritage İstanbul’u, kurucusu Osman Murat Akan ile konuştuk. Akan, fuarın amacının alan yaratmak olduğunu söyleyerek, “Misyon üstlenmek benim çok hoşuma giden bir kavram değil, biz sadece platform yaratıyoruz. Bu platformda gerekli kişiler ve kurumlar o misyonları yaratsın istiyoruz. Bizim katkımız bu görüşleri ortak bir platformda bir araya getirmek” dedi.

Şubat depremlerinin fuarın programını nasıl etkilediğini sorduğumuz Akan, “Normalde fuardan bir ay önce program açıklardık ama bu yıl geç açıkladık. Depremden sonra konuşmaların yüzde 30’unu değiştirmek zorunda kaldık. Bilhassa Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bölgeyi gezen uzmanları çağırdığı paneller olacak. Bakanlığın her gün 1.5 saatlik bir paneli var, normalde bir gün olurdu. Bölgeyi tümüyle taramış olacağız. Salondakiler de istedikleri soruyu sorabilmiş olacaklar” diye konuştu.

‘DÜNYADA İLK ÜÇTE’

Akan, fuarın istenilen seviye ulaşıp ulaşmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi: “Benim için istenilen seviye diye bir şey olamaz. Hep daha ileriyi düşünüyoruz. Deprem nedeniyle bu sene bazı kamu kurumlarını ve firmaları kaybettik. Bu sene biraz daha büyüyordu fuar aslında ama bunu artık seneye bıraktık. Şimdiki hedeflerimizden birisi, uluslararası imajımızı geliştirmek. Zaten dünyadaki ilk üç organizasyondan birisiyiz. Bunu korumak çok önemli. Her sene çıtayı yükseltmeye çalışıyoruz.”