Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin, The Winds of Winter hakkında konuştu

George R.R. Martin, son kitabın üzerinden yaklaşık 12 yıl geçen Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin 6. kitabı The Winds of Winter (Kış Rüzgârları) hakkında konuştu. Ünlü yazar, paylaştığı bir gönderide eseri neredeyse her gün yazmaya devam ettiğini kaydetti.

Amerikalı yazar George R.R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı serisi HBO tarafından ekrana Game of Thrones adıyla taşındı. 2019 yılında final yapan dizinin ardından hayranların gözü ise kitap serisinin sonuna çevrildi.

Serinin beşinci kitabı Ejderhaların Dansı (A Dance with Dragons) 2011’de okurlarla buluştu. 6. kitap The Winds of Winter ise hâlâ raflardaki yerini alamadı. Martin Aralık 2022’de yaptığı bir açıklamada, kitabı tamamlamak için yaklaşık 500 sayfasının kaldığını kaydetmişti. Martin’in serinin en uzun kitabı olarak tanımladığı Kış Rüzgârları’ndan farklı bir final bekleniyor.

Inssider'ın haberine göre Martin, neredeyse her gün dosya üzerinde çalıştığını belirtirken ilerleme kaydettiğini de sözlerine ekledi.

74 yaşındaki yazar, WGA ve SAG-AFTRA grevlerinin “uzun ve acı” etkileri olacağını hissettiğini söyledi. Yazar House of the Dragon ve Dark Winds dizilerinde başyapımcı olarak görev alıyor.

Yazarın Buz ve Ateşin Şarkısı adlı uzun zamandır beklenen 6. romanı üzerindeki çalışmaları grevlerden etkilenmese de, Martin romanın nasıl gittiğine dair bazı haberler de paylaştı; "elbette The Winds of Winter üzerinde çalışıyorum."

"Neredeyse her gün. Yazıyorum, yeniden yazıyorum, düzenliyorum ve biraz daha yazıyorum. İstikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetmeyi sürdürüyorum."

Martin şakayla karışık sözlerine şöyle devam etti:

“Dilediğim kadar hızlı değil. Kesinlikle sizin dilediğiniz kadar da hızlı değil. Ama yine de ilerleme kaydediyorum.”

13 YILLIK BİR YAPIM AŞAMASI...

Martin eski blog yazılarından birinde The Winds of Winter’ın ilk dört bölümünü Haziran 2010’da tamamladığını yazmıştı. Bu da kitabın 13 yıldan uzun bir süredir yazılmaya devam ettiği anlamına geliyor.

Martin 2019’da dizi finalinin ardından verdiği bir demeçte yapımın sona ermesinin kendisi için daha “özgürleştirici” olduğunu söylemişti. Dizinin devam ettiği dönemde kitapla ilgilenememiş olması olası.

Game of Thrones’un popülaritesi hızla artarken Martin dünyaca ünlü bir yazar olmanın getirdiği yeni sorumluluklar ve keyifle; 6. kitabın yazım sürecini dengelemekte zorlanmıştı.

Martin bu sebeple 2016 yılında, henüz Game of Thrones’un 3. sezonu devam ederken The Winds of Winter hakkında paylaşım yapmayı bırakmıştı. Finalden bir yıl sonra ise düzenli olarak gelişmeleri aktarmayı sürdürmüştü. Şubat 2021’de Koronavirüs pandemisinin getirdiği karantinalarda Kış Rüzgârları için yüzlerce sayfa yazdığını ve 2020’nin en verimli yılı olduğunu açıklamıştı.