The Last of Us'tan Game of Thrones'a... Pedro Pascal'ın bilinmeyen rolleri

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2023 Salı, 16:00
<p><strong>Pedro Pascal,</strong> günümüzün en üretken ve dikkat çekici aktörlerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Hem büyük ekranda hem de televizyon dünyasında iz bırakan Pascal, HBO'daki <strong>"The Last of Us"</strong> ve Disney+'daki <strong>"The Mandalorian"</strong> gibi hit dizilerin yanı sıra Ethan Hawke ile birlikte yer aldığı <strong>"Strange Way of Life"</strong> filmindeki performansıyla da dikkat çekiyor. Ancak Pedro Pascal'ın kariyeri, bu popüler yapımlar öncesine dayanıyor ve çoğu kişi tarafından bilinmeyen eski televizyon rolleriyle başladı.</p> <p>Pascal'ın televizyon kariyeri, <strong>"Game of Thrones" </strong>ve<strong> "Narcos"</strong> gibi büyük başarılar elde ettiği dönemlerden önceki yıllara uzanıyor.<strong> İşte Pascal'ın televizyon dünyasındaki unutulmaz rolleri...</strong></p>

Pedro Pascal, günümüzün en üretken ve dikkat çekici aktörlerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Hem büyük ekranda hem de televizyon dünyasında iz bırakan Pascal, HBO'daki "The Last of Us" ve Disney+'daki "The Mandalorian" gibi hit dizilerin yanı sıra Ethan Hawke ile birlikte yer aldığı "Strange Way of Life" filmindeki performansıyla da dikkat çekiyor. Ancak Pedro Pascal'ın kariyeri, bu popüler yapımlar öncesine dayanıyor ve çoğu kişi tarafından bilinmeyen eski televizyon rolleriyle başladı.

Pascal'ın televizyon kariyeri, "Game of Thrones" ve "Narcos" gibi büyük başarılar elde ettiği dönemlerden önceki yıllara uzanıyor. İşte Pascal'ın televizyon dünyasındaki unutulmaz rolleri...

<p><strong>BUFFY THE WAMPIRE SLAYER - EDDİE</strong></p> <p>Pascal'ın televizyon kariyeri, sevilen dizi <strong>"Buffy the Vampire Slayer"</strong>ın tek seferlik bir bölümünde başladı. <strong>Edward</strong> adlı genç bir üniversite öğrencisini canlandıran Pascal, vampirlerin ve tehlikenin dünyasında <strong>Buffy Summers</strong>'la tanıştı.</p>

BUFFY THE WAMPIRE SLAYER - EDDİE

Pascal'ın televizyon kariyeri, sevilen dizi "Buffy the Vampire Slayer"ın tek seferlik bir bölümünde başladı. Edward adlı genç bir üniversite öğrencisini canlandıran Pascal, vampirlerin ve tehlikenin dünyasında Buffy Summers'la tanıştı.

Player Alanı
<p><strong>HOMELAND - DAVID PORTILLO</strong></p> <p>Pascal, prestijli dizi <strong>"Homeland"</strong>ın üçüncü sezonunda Senato Seçim Komitesi üyesi <strong>David Portillo</strong> olarak karşımıza çıktı. Bu rol, Pascal'ın yeteneklerini daha büyük bir platformda sergilemesine olanak tanıdı.</p>

HOMELAND - DAVID PORTILLO

Pascal, prestijli dizi "Homeland"ın üçüncü sezonunda Senato Seçim Komitesi üyesi David Portillo olarak karşımıza çıktı. Bu rol, Pascal'ın yeteneklerini daha büyük bir platformda sergilemesine olanak tanıdı.

<p><strong>NURSE JACKIE - STEVE</strong></p> <p><strong>Edie Falco</strong>'nun başrolünde olduğu <strong>"Nurse Jackie"</strong> dizisinde Pascal, kısa süreli bir konuk oyuncu olarak yer aldı. Steve rolüyle Pascal, bu tıbbi drama dizisinde iz bıraktı.</p>

NURSE JACKIE - STEVE

Edie Falco'nun başrolünde olduğu "Nurse Jackie" dizisinde Pascal, kısa süreli bir konuk oyuncu olarak yer aldı. Steve rolüyle Pascal, bu tıbbi drama dizisinde iz bıraktı.

<p><strong>NYPD BLUE - SHANE "DIO" MORRISSEY</strong></p> <p>Pascal, uzun soluklu polis draması <strong>"NYPD Blue"</strong>un bir bölümünde yer aldı. <strong>Shane "Dio" Morrissey</strong> rolüyle dikkat çeken Pascal, bu deneyimde oyunculuk yeteneklerini sergiledi.</p>

NYPD BLUE - SHANE "DIO" MORRISSEY

Pascal, uzun soluklu polis draması "NYPD Blue"un bir bölümünde yer aldı. Shane "Dio" Morrissey rolüyle dikkat çeken Pascal, bu deneyimde oyunculuk yeteneklerini sergiledi.

<p><strong>BURN NOTICE THE FALL OF SAM AXE - COMANDANTE VERACRUZ</strong></p> <p>Pascal, <strong>"Burn Notice"</strong> dizisinin yan ürünü olan televizyon filmi <strong>"The Fall of Sam Axe"</strong>de kötü adam Comandante Veracruz'u canlandırdı. Bu film, Pascal'ın çok yönlü oyunculuğunu bir kez daha gösterdi.</p>

BURN NOTICE THE FALL OF SAM AXE - COMANDANTE VERACRUZ

Pascal, "Burn Notice" dizisinin yan ürünü olan televizyon filmi "The Fall of Sam Axe"de kötü adam Comandante Veracruz'u canlandırdı. Bu film, Pascal'ın çok yönlü oyunculuğunu bir kez daha gösterdi.

<p><strong>THE GOOD WIFE - NATHAN LANDRY</strong></p> <p>Pascal, <strong>"The Good Wife"</strong> dizisinde yinelenen bir rol olan Nathan Landry karakterini canlandırdı. Bu popüler drama dizisi, Pascal'ın çeşitli yeteneklerini daha geniş bir kitleye gösterme fırsatı sundu.</p>

THE GOOD WIFE - NATHAN LANDRY

Pascal, "The Good Wife" dizisinde yinelenen bir rol olan Nathan Landry karakterini canlandırdı. Bu popüler drama dizisi, Pascal'ın çeşitli yeteneklerini daha geniş bir kitleye gösterme fırsatı sundu.

<p><strong>THE MENTALIST - MARCUS PIKE</strong></p> <p>Pascal, <strong>"The Mentalist"</strong> dizisinin altıncı sezonunda FBI Ajanı Marcus Pike olarak yer aldı. Pike karakteri, dizinin önde gelen karakterlerinden biri olan <strong>Teresa Lisbon'</strong>a duyduğu hislerle izleyicilerin dikkatini çekti.</p>

THE MENTALIST - MARCUS PIKE

Pascal, "The Mentalist" dizisinin altıncı sezonunda FBI Ajanı Marcus Pike olarak yer aldı. Pike karakteri, dizinin önde gelen karakterlerinden biri olan Teresa Lisbon'a duyduğu hislerle izleyicilerin dikkatini çekti.

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