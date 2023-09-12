The Last of Us'tan Game of Thrones'a... Pedro Pascal'ın bilinmeyen rolleri
Pedro Pascal, günümüzün en üretken ve dikkat çekici aktörlerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Hem büyük ekranda hem de televizyon dünyasında iz bırakan Pascal, HBO'daki "The Last of Us" ve Disney+'daki "The Mandalorian" gibi hit dizilerin yanı sıra Ethan Hawke ile birlikte yer aldığı "Strange Way of Life" filmindeki performansıyla da dikkat çekiyor. Ancak Pedro Pascal'ın kariyeri, bu popüler yapımlar öncesine dayanıyor ve çoğu kişi tarafından bilinmeyen eski televizyon rolleriyle başladı.
Pascal'ın televizyon kariyeri, "Game of Thrones" ve "Narcos" gibi büyük başarılar elde ettiği dönemlerden önceki yıllara uzanıyor. İşte Pascal'ın televizyon dünyasındaki unutulmaz rolleri...
BUFFY THE WAMPIRE SLAYER - EDDİE
Pascal'ın televizyon kariyeri, sevilen dizi "Buffy the Vampire Slayer"ın tek seferlik bir bölümünde başladı. Edward adlı genç bir üniversite öğrencisini canlandıran Pascal, vampirlerin ve tehlikenin dünyasında Buffy Summers'la tanıştı.
HOMELAND - DAVID PORTILLO
Pascal, prestijli dizi "Homeland"ın üçüncü sezonunda Senato Seçim Komitesi üyesi David Portillo olarak karşımıza çıktı. Bu rol, Pascal'ın yeteneklerini daha büyük bir platformda sergilemesine olanak tanıdı.
NURSE JACKIE - STEVE
Edie Falco'nun başrolünde olduğu "Nurse Jackie" dizisinde Pascal, kısa süreli bir konuk oyuncu olarak yer aldı. Steve rolüyle Pascal, bu tıbbi drama dizisinde iz bıraktı.
NYPD BLUE - SHANE "DIO" MORRISSEY
Pascal, uzun soluklu polis draması "NYPD Blue"un bir bölümünde yer aldı. Shane "Dio" Morrissey rolüyle dikkat çeken Pascal, bu deneyimde oyunculuk yeteneklerini sergiledi.
BURN NOTICE THE FALL OF SAM AXE - COMANDANTE VERACRUZ
Pascal, "Burn Notice" dizisinin yan ürünü olan televizyon filmi "The Fall of Sam Axe"de kötü adam Comandante Veracruz'u canlandırdı. Bu film, Pascal'ın çok yönlü oyunculuğunu bir kez daha gösterdi.
THE GOOD WIFE - NATHAN LANDRY
Pascal, "The Good Wife" dizisinde yinelenen bir rol olan Nathan Landry karakterini canlandırdı. Bu popüler drama dizisi, Pascal'ın çeşitli yeteneklerini daha geniş bir kitleye gösterme fırsatı sundu.
THE MENTALIST - MARCUS PIKE
Pascal, "The Mentalist" dizisinin altıncı sezonunda FBI Ajanı Marcus Pike olarak yer aldı. Pike karakteri, dizinin önde gelen karakterlerinden biri olan Teresa Lisbon'a duyduğu hislerle izleyicilerin dikkatini çekti.
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