The Last of Us'tan Game of Thrones'a... Pedro Pascal'ın bilinmeyen rolleri

Pedro Pascal, günümüzün en üretken ve dikkat çekici aktörlerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Hem büyük ekranda hem de televizyon dünyasında iz bırakan Pascal, HBO'daki "The Last of Us" ve Disney+'daki "The Mandalorian" gibi hit dizilerin yanı sıra Ethan Hawke ile birlikte yer aldığı "Strange Way of Life" filmindeki performansıyla da dikkat çekiyor. Ancak Pedro Pascal'ın kariyeri, bu popüler yapımlar öncesine dayanıyor ve çoğu kişi tarafından bilinmeyen eski televizyon rolleriyle başladı.

Pascal'ın televizyon kariyeri, "Game of Thrones" ve "Narcos" gibi büyük başarılar elde ettiği dönemlerden önceki yıllara uzanıyor. İşte Pascal'ın televizyon dünyasındaki unutulmaz rolleri...