Hollywood'un parlayan yıldızı: Game of Thrones'tan Hollywood'a...

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:35

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:35

Emilia Clarke, canlandırdığı Daenerys Targaryen akıllara kazındı. Me Before You, Solo: A Star Wars Story ve Murder Manual gibi filmlerdeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Emilia Clarke'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Emilia Clarke kim, kaç yaşında, nereli? Emilia Clarke hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar..

EMILA CLARKE KİMDİR?

Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke, 23 Ekim 1986 tarihinde Londra'da doğdu. Babası bir tiyatroda ses mühendisi, annesi iş insanı. Erkek kardeşi ise bir üniversitede politika okumaktadır. Clarke'ın oyunculuğa ilgisi, daha üç yaşındayken babasının çalıştığı tiyatrodaki Show Boat müzikalini izledikten sonra başladı. İlk olarak Oxford St. Edward Okulu, ardından Rye St.Antony Lisesini bitirdi. 2009 yılında Drama Centre London Üniversitesi'nden mezun oldu. Televizyondaki ilk rolü ise 2010 yılında Türkiye'de de gösterime giren Dinozor Saldırısı (Triassic Attack) filmindeki "Savannah" karakteriyle oldu.

EMILIA CLARKE'IN OYUNCULUK KARİYERİ...

2010 yılında George R. R. Martin'in "A Song of Ice and Fire" kitabından uyarlanan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Daenerys Targaryen rolüyle adını sıklıkla duyurdu. Clarke, Daenerys Targaryen rolüyle Ewwy ödüllerinde drama dalında 2011 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (2011 EWwy Award for Best Supporting Actress) ödülüne layık görüldü.

EMILIA CLARKE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2009 - Doctors (Saskia Mayer)

2010 - Dinozor Saldırısı (Savannah Roundtree)

2011–2019 - Game of Thrones (Daenerys Targaryen)

2013 - Futurama (Marianne)

2016 - Robot Chicken (Bridget)

2017 - Animals. (Lumpy)

2017 -Thunderbirds Are Go (Doyle)

EMILIA CLARKE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2009 - Drop the Dog (Julie)

2012 - Spike Island (Sally Harris)

2012 - Shackled (Malu)

2013 - Dom Hemingway (Evelyn Hemingway)

2015 - Terminator Genisys (Sarah Connor)

2016 - Me Before You (Louisa Clark)

2017 - Voice from the Stone (Verena)

2018 - Solo: A Star Wars Story (Qi'ra)

2018 - Above Suspicion (Susan Smith)

2019 - Bir Şans Daha (Kate)

2020 - Murder Manual (Malu)

2023 - The Amazing Maurice (Malica)