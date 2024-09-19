'Hikayesinde Senden Bahsetti' prömiyere hazırlanıyor

Yayınlanma: 19.09.2024 - 14:26

Güncelleme: 19.09.2024 - 14:26

Oyun, beyaz yakalı, iyi eğitimli, zeki, komik ve yalnız bir kadın olan Ayşe Parla Soyluer’in hikayesini anlatıyor. Karakter, evinde bir yangın sonrası ‘o gecede’ geçerken, yangınla ilgili kurtuluş planları yaparken çocukluğu, ailesi ve kendi iç dünyasıyla yüzleşiyor. “Hikayesinde Senden Bahsetti”, yalnızlaşmaya itilmiş bir kadının mahrem dünyasını esprili bir dille sahneye taşıyor.

Oyundan alıntılarla, Ayşe Parla’nın içinde bulunduğu durumu şöyle özetliyoruz:

“Pardon, bu işlere tam olarak kim bakıyor? Bu pozitif enerji işlerini soruyorum, hangi departmana bağlı? Göklerden gelen bir kararla parlak geleceğime erişim engeli getirilmiş olabilir mi?”

Aynı zamanda, “Hem öksüz hem yetim hem uyumlu hem de başarılı olamazsınız. Eğer bunların hepsi birden olursanız sizden nefret ederler ve sizi yok sayarlar… Benim de var bir tane görünmez arkadaşım” ifadeleriyle karakterin içsel çatışmaları ortaya konuyor.

“Hikayesinde Senden Bahsetti”, 18 Ekim’de Kumbacı50’de, ardından 21 Ekim’de Kadıköy Boa Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

KÜNYE

Yazar: İlkay Yıldız

İlkay Yıldız Yönetmen: Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin

Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin Oynayan: Gizem Aldemir

Gizem Aldemir Müzik: Sezen Aksu

Sezen Aksu Yürütücü Yapımcı: Tunç Zilelioğlu

Tunç Zilelioğlu Afiş Tasarım: Atilla Karabay

Atilla Karabay Işık Tasarım: Uğur Aksu

Uğur Aksu Dekor Tasarım & Uygulama: Ceren Yılmaz

Ceren Yılmaz Kostüm Tasarım: Kolektif

Kolektif Asistan: Zeynep Başar

Zeynep Başar Teknik Sorumlu: Murat Nuray

Murat Nuray Oyun Fotoğrafları: Berkay Temel

DIŞ SESLER

Haluk Bilginer

Olcay Yusufoğlu

Çağdaş Tekin

Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin

İnanç Şanver

Hikaye, sahne sanatlarının derinliğini ve zenginliğini keşfetmek isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir deneyim sunuyor.