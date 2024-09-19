'Hikayesinde Senden Bahsetti' prömiyere hazırlanıyor
Of-Of İstanbul’un ilk oyunu olan “Hikayesinde Senden Bahsetti”, 18 Ekim’de Kumbacı50’de prömiyer yapacak. İlkay Yıldız’ın yazdığı, Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin’in yönettiği ve Gizem Aldemir’in başrolünü üstlendiği oyun, izleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıyor.
Oyun, beyaz yakalı, iyi eğitimli, zeki, komik ve yalnız bir kadın olan Ayşe Parla Soyluer’in hikayesini anlatıyor. Karakter, evinde bir yangın sonrası ‘o gecede’ geçerken, yangınla ilgili kurtuluş planları yaparken çocukluğu, ailesi ve kendi iç dünyasıyla yüzleşiyor. “Hikayesinde Senden Bahsetti”, yalnızlaşmaya itilmiş bir kadının mahrem dünyasını esprili bir dille sahneye taşıyor.
Oyundan alıntılarla, Ayşe Parla’nın içinde bulunduğu durumu şöyle özetliyoruz:
“Pardon, bu işlere tam olarak kim bakıyor? Bu pozitif enerji işlerini soruyorum, hangi departmana bağlı? Göklerden gelen bir kararla parlak geleceğime erişim engeli getirilmiş olabilir mi?”
Aynı zamanda, “Hem öksüz hem yetim hem uyumlu hem de başarılı olamazsınız. Eğer bunların hepsi birden olursanız sizden nefret ederler ve sizi yok sayarlar… Benim de var bir tane görünmez arkadaşım” ifadeleriyle karakterin içsel çatışmaları ortaya konuyor.
“Hikayesinde Senden Bahsetti”, 18 Ekim’de Kumbacı50’de, ardından 21 Ekim’de Kadıköy Boa Sahne’de izleyiciyle buluşacak.
KÜNYE
- Yazar: İlkay Yıldız
- Yönetmen: Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin
- Oynayan: Gizem Aldemir
- Müzik: Sezen Aksu
- Yürütücü Yapımcı: Tunç Zilelioğlu
- Afiş Tasarım: Atilla Karabay
- Işık Tasarım: Uğur Aksu
- Dekor Tasarım & Uygulama: Ceren Yılmaz
- Kostüm Tasarım: Kolektif
- Asistan: Zeynep Başar
- Teknik Sorumlu: Murat Nuray
- Oyun Fotoğrafları: Berkay Temel
DIŞ SESLER
- Haluk Bilginer
- Olcay Yusufoğlu
- Çağdaş Tekin
- Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin
- İnanç Şanver
Hikaye, sahne sanatlarının derinliğini ve zenginliğini keşfetmek isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir deneyim sunuyor.
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