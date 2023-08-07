Hızır Canbaz’ın 'Kapıdan Ömür Geçer' isimli ilk kitabı kitap tutkunları ile buluştu

Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:43

Güncelleme: 07.08.2023 - 13:43

Araştırmacı Hızır Canbaz’ın “Kapıdan Ömür Geçer” isimli ilk kitabı Hemşin tarihini insanlara aktarıyor. Canbaz’ın 40 yıllık uğraşlarıyla ortaya çıkarılan 'Kapıdan Ömür Geçer', Hemşinlilerin hayatlarına dair; aşklarını, kavgalarını, acılarını, neşelerini, horonlarını, dün ve bugünlerini anlatıyor. Hemşinlilerin meşhur atışmaları, türküleri, ağıtları ve destanları bu kitapla yerini buldu.

"İNSAN DA ZAMAN GİBİ KONUP, GÖÇÜP GİDİYOR"

Türkülere meraklı bir Hemşinli olduğunu belirten Hızır Canbaz, Hemşin kültürüne ait eserleri biriktirmeye uzun yıllar önce, çocukluğunda başladı.

Canbaz, “Henüz yedi yaşındaydım. Çamlıhemşin Kale Köyü’nde ot biçim zamanıydı. Sesleri birbirleriyle uyumlu olan kadınlar eşleşmiş, karşılıklı türkü söylüyorlardı. Sanki bir senfoni olmuştu. Sevdayı, hasreti, Hemşin’deki hayatı anlatıyorlardı. Her bir dörtlüğün yaşamda karşılığı vardı, sözler derindi. Yedi yaşımda işittiğim bu dörtlüklere, atma türkülere, destanlara duyduğum merak da benimle birlikte büyüdü” ifadelerini kullandı.

Canbaz, öğrendiği ilgi çekici hikayeleri ölümsüzleştirmek amacıyla yazıya döktü. Kitap için yaptığı çalışmayı ise, “Hemşin’in cefakâr ve fedakâr kadınlarından, erkeklerinden hikâyeler dinledim. Söyledikleri türkülere kulak verdim. Kimisi kavuşamadığı sevdasını, kimisi genç yaşta kaybettiği çocuğunu, kimisi öfkesini, kimisi mutluluğunu kimisi de kederini bu türkülerle dile getirdi. Çoğu da anılarıyla beraber bu dünyadan göçüp gitti. Ben de istedim ki bu türküleri, destanları herkes duysun, sadece belleğimizde kalmasın. Aflarına sığınarak kitaba kendi yüreğimden dökülenleri de koydum” diyerek anlattı.