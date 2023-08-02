YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap Dergi!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 00:01

Güncelleme: 02.08.2023 - 00:01

- Kısa süre önce yitirdiğimiz Çek asıllı Fransız usta yazar Milan Kundera (1 Nisan 1929 / 11 Temmuz 2023) kapağımızda. Yapıtlarındaki üç temel kavramla; ölümsüzlük>gülmek / unutmak>varolmak / hafiflik, roman sanatı aracılığıyla insana / dünyaya / evrene bakışının anahtarını verendir Kundera. Modern romanın sınırlarını genişletip kalıplarını kırandır.

“Roman toplumu olmadan çağdaş toplum olamayız”ı sıklıkla hatırlatandır. Bir düşünce romancısıdır o. Romanlarının tözü insanın varoluşsal sorunlarını / sorularını anlatmaya dönük bir yapı içerir. Bir yanıyla kozmik anlatıcıdır. Bir durum/lar anlatıcısıdır. Milan Kundera, yaralı belleğin anlatıcısıdır. Ondaki derin yarılma “1968 Prag Baharı” öncesinde başlamıştır. İtirazı olan bir anlatıcının yolu / yordamı onu ayrıksı kılar. Feridun Andaç’ın yazısı…

- Üçüncü sayfamızda Adnan Binyazar, Mutlu Ölüm (Çeviren: Ramis Dara / Can Yayınları) ile Tersi ve Yüzü (Çeviren: Tahsin Yücel / Can Yayınları) adlı yapıtları çevresinde Albert Camus’nün anlatı dünyasını merceğe alıyor.

- Ferda Fidan, şair dostu Heredia’ya “Edebiyata bir meteor gibi girdim ve yıldırım gibi çıkacağım” demiş ve dediğini de yapmış, fantastik türe giren metinlerinde kendi çektiği acılardan yola çıkarak en ilkel korkuları yalın biçemle mercek altına almış, olağanüstü öykülerin yazarı Guy de Maupassant’ın (5 Ağustos 1850 - 6 Temmuz 1893) yazınını ele alıyor.

- Tahsin Şimşek, Hesiodos’un (MÖ VIII. yüzyıl) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi’nden Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu’nun çevirisiyle ve Azra Erhat’ın hazırladığı “Hesiodos Eseri ve Kaynakları” başlıklı inceleme ve sözlük eşliğinde tek ciltte yayımlanan; belli başlı Yunan efsanelerini konu alan epik yapıtı Theogonia ile Yunan didaktik şiirinin ilk örneği kabul edilen İşler ve Günler’ini inceliyor.

- Necdet Neydim, “Polisiye ve dedektif türü, Gülsevin Kıral ve ‘kayıp defter” başlıklı yazısında bu türlerin gelişimini ve Ablamı Nereye Kaçırdılar (Bu Yayınevi), İstanbul’u Çalıyorlar!: Ömer Hepçözer Dedektiflik Bürosu 1 (Günışığı Kitaplığı), Çalınan Kent: Ömer Hepçözer Dedektiflik Bürosu 2 (Günışığı Kitaplığı) başta olmak üzere bu alandaki usta yapıtlarıyla çocuk edebiyatında dedektif ve polisiye roman türünde öncü bir yazar olan Gülsevin Kıral’ı merceğe alıyor.

- Özlem Küskü, Metin Bobaroğlu ile 15 yılı aşkın zamana yayılan yazıları ve konuşmalarından derlenen, Bobaroğlu’nun simgesel dilin tarih içinde gittikçe gelişen ve derinleşen bir geleneğin bereketi olarak da tanımlanabileceğini vurguladığı kitabı Simgesel Düşünme’yi (Destek Yayınları) konuşuyor.

- Emre Yavuz, İngiliz çizgi roman yaratıcısı Barry Windsor Smith’in çizerliğinin yanı sıra usta bir yazar olduğunu da gözler önüne serdiği başyapıtı niteliğindeki Monsters’ını (Canavarlar / Çeviren: Emre Yavuz / Karakarga Yayınları) inceliyor.

- Şerif Mehmet Uğurlu, Hüsnü Arkan’ın çeşitli platformlarda kaleme aldığı kısa yazılarından oluşan Hırsız Var! (Sia Kitap) adlı kitabını tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Edebiyat hayattan öncedir!” ve “‘Şen Denizler’ için demir alalım!” başlıklı yazılarında, Ayşen Aydoğan’ın Beter Hafiyeler (Sadık Uygun Yayınları) ve Ahmet Büke’nin Şen Denizler (Everest Çocuk Yayınları) adlı kitaplarını değerlendiriyor.

- Vitrindekiler, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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