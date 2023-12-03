House of the Dragon'dan yeni sezon fragmanı: Targaryen iç savaşı ekranlara yansıyacak...
HBO'nun Game of Thrones evreninin 200 yıl öncesini konu alan House of the Dragon dizisinin 2. sezonundan yayınlanan ilk fragman, devam eden hikayeye dair ipuçları sunuyor.
HBO'nun Game of Thrones evreninin 200 yıl öncesine odaklanan House of the Dragon dizisinin 2. sezonundan yayımlanan ilk fragman, dizinin devam eden hikayesine dair ipuçları sunuyor. Rhaenyra ve Alicent'ın arasındaki Targaryen iç savaşını konu alan yeni sezon, fragmanda daha fazla çatışma ve etkileyici ejderha sahneleriyle tanıtılıyor.
Fragmanda Rhaenys Targaryen'in, "Tanrılar için, akrabalar arasındaki bir savaş kadar nefret uyandırıcı ve ejderhalar arasındaki bir savaş kadar kanlı bir savaş yoktur" şeklindeki sözleri dikkat çekiyor. İlk sezonda yer alan birçok oyuncu, yeni sezonda da izleyicilerle buluşacak, ve yeni isimler de kadroya katılacak. House of the Dragon'un 2. sezonu, sekiz bölümden oluşacak ve önümüzdeki yaz HBO'da yayımlanacak.
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