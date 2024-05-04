Hugh Jackman ve Jodie Comer başrolde: The Death of Robin Hood filminin oyuncuları belli oluyor...

Michael Sarnoski imzalı "The Death of Robin Hood" filminin başrolleri Hugh Jackman ve Jodie Comer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 21:21
Hugh Jackman ve Jodie Comer başrolde: The Death of Robin Hood filminin oyuncuları belli oluyor...
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Hugh Jackman ve Jodie Comer, Michael Sarnoski'nin yöneteceği "The Death of Robin Hood" filminde başrolleri paylaşacaklar. 

Film, klasik Robin Hood masalının karanlık bir yeniden uyarlaması olarak tanımlanıyor. Baş karakter, suç ve cinayetle dolu bir geçmişin ardından mücadele ederken, kendisini ağır yaralı bir şekilde bulacak ve ona bir kurtuluş şansı sunan gizemli bir kadının elinde hayatını sorgulayacak.

Prodüksiyonun şubat 2025'te başlaması planlanıyor. Bu, Sarnoski'nin "Pig" ve yakında gösterime girecek olan "A Quiet Place: Birinci Gün" filmlerinden sonra yöneteceği proje olacak.


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