Back To Black, Tarot, Tereddüt Çizgisi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

SOBE: SAKALLI BEBEK

Sobe, travmalarından kurtulmak için bir yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor. Saadet, çocukluk dönemini anne ve babasının başına gelen tuhaf olaylar nedeniyle travmalar yaşayarak geçiren bir kadındır. Yaşadığı travmalar nedeniyle çocukluğunu yaşayamayan Saadet, hayatını mahveden bu travmalardan kurtulmak ister ve bu amaçla istemediği bir yolculuğa çıkar. Saadet, zamanın sürekli tekrar ettiği bu yolculukta, paralel bir evren içerisinde sıkışıp kalır. İçine düştüğü labirentten kurtulmanın yolunu arayan Saadet, çıkış yolunu bulabilecek midir?