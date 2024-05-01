Back To Black, Tarot, Tereddüt Çizgisi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2024 Çarşamba, 17:17
Back To Black, Tarot, Tereddüt Çizgisi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 3 Mayıs Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. 

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Back To Black, Sobe: Sakallı Bebek, Sinemada İtiraz Ediyorum, Çocuk Kalbi, Tarot, Tereddüt Çizgisi filmleri vizyona girecek. 

Back To Black, Tarot, Tereddüt Çizgisi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

ÇOCUK KALBİ

Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından uyarlanan film, bir kasaba okulunda arkadaşlık, dayanışma, aile sevgisi ve iyilerle kötülerin mücadelesini çocukların dünyası üzerinden anlatıyor.

Şirin bir kasabada ailesiyle mutlu bir hayat yaşayan Emre, babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle taşınmak, arkadaşlarını ve okulunu kaybetmek zorunda kalacaktır. Muhteşem ekip, Emre için bir araya gelecek ve babasının lokantasını Türkiye’nin en ünlü lokantası haline getirerek arkadaşlarını kurtaracaklardır. Tabii asıl mücadeleyi, her fırsatta başlarına bela olan okulun kötü çetesine karşı yapacaklardır.

Back To Black, Tarot, Tereddüt Çizgisi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

TERDDÜT ÇİZGİSİ

Film, Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesini anlatıyor.

İdealist bir ceza avukatı olan Canan’ın hayatı, gündüzleri adliyede, geceleri ise hastanede solunum cihazına bağlı yaşayan annesinin yanında mekik dokuyarak geçmektedir. Uzun süredir emek verdiği bir cinayet zanlısının karar duruşması gününde Canan; annesi, hâkim ve sanığın hayatını etkileyecek ahlaki bir tercih yapmak durumunda kalır.

Back To Black, Tarot, Tereddüt Çizgisi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

SİNEMADA İTİRAZ EDİYORUM

Müfit Can Saçıntı, 5 yıldır tiyatro sahnelerinde sürdürdüğü tek kişilik güldürüsünü sinema perdesine taşıyor.

Back To Black, Tarot, Tereddüt Çizgisi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

SOBE: SAKALLI BEBEK

Sobe, travmalarından kurtulmak için bir yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor. Saadet, çocukluk dönemini anne ve babasının başına gelen tuhaf olaylar nedeniyle travmalar yaşayarak geçiren bir kadındır. Yaşadığı travmalar nedeniyle çocukluğunu yaşayamayan Saadet, hayatını mahveden bu travmalardan kurtulmak ister ve bu amaçla istemediği bir yolculuğa çıkar. Saadet, zamanın sürekli tekrar ettiği bu yolculukta, paralel bir evren içerisinde sıkışıp kalır. İçine düştüğü labirentten kurtulmanın yolunu arayan Saadet, çıkış yolunu bulabilecek midir?

Back To Black, Tarot, Tereddüt Çizgisi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

BACK TO BLACK

Film, yakın dönemin en çok dinlenen sanatçılarından Amy Winehouse'un hayatını konu ediniyor. Başrolde Amy Winehouse'a hayat veren isim Marisa Abela.

Back To Black, Tarot, Tereddüt Çizgisi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

TAROT

Film, bir grup arkadaşın, Tarot falı okumalarının kutsal kuralı olan başkasının desteğini asla kullanma kuralını çiğnemeleriyle gelişen olayları konu alıyor.

Bilmeyerek lanetli kartlarda hapsolmuş tarif edilemez bir kötülüğü serbest bırakan arkadaşlar, birer birer kendi kaderleriyle yüzleşirler ve Tarot okumalarında önceden belirlenen gelecekten kaçmak için ölüme karşı bir yarışa girerler.

Sinema yerli sinema yabancı sinema vizyona girecek filmler

En Çok Okunan Haberler