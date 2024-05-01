Mayıs ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler: Bu filmler kaçmaz!

Mayıs ayında aksiyondan komediye, dramdan bilim kurguya kadar birçok film izleyiciyle buluşacak. İşte, Mayıs ayında kesinlikle kaçırmamanız gereken film tavsiyeleri...

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2024 Çarşamba, 18:11
Mayıs ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler: Bu filmler kaçmaz!

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık için geri sayım başladı. Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy’nin başrollerini paylaştığı ve senaryosunu Josh Friedman ile Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison’un kaleme aldığı film, 10 Mayıs 2024’te tüm dünyada vizyona girecek.

Mayıs ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler: Bu filmler kaçmaz!

One Life

James Hawes'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Anthony Hopkins'in başrolde olduğu film, II. Dünya Savaşı başlamadan önce 669 çocuğun hayatını kurtaran Nicholas George Winton'ın hayat hikayesini konu alıyor.

Mayıs ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler: Bu filmler kaçmaz!

IF (Hayali Arkadaşlar)

Ryan Reynolds, Cailey Fleming, Phoebe Waller-Bridge'in başrolünü paylaştığı film 17 Mayıs'ta sinemalarda.

Mayıs ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler: Bu filmler kaçmaz!

Garfield (The Garfield Movie)

Karikatürist Jim Davis tarafından 1978 yılında yaratılan, pazartesi günlerinden nefret etmesi ve lazanyaya olan sevgisiyle akıllarda kalan uyuşuk kedi Garfield, yeni bir animasyon filmi ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Film, 31 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.

Mayıs ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler: Bu filmler kaçmaz!

Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Başrolünde Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün yer aldığı film, 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek. George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Charlize Theron'ın gençliğini Anya Taylor-Joy canlandırıyor.

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