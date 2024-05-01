Mayıs ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler: Bu filmler kaçmaz!

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık için geri sayım başladı. Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy’nin başrollerini paylaştığı ve senaryosunu Josh Friedman ile Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison’un kaleme aldığı film, 10 Mayıs 2024’te tüm dünyada vizyona girecek.