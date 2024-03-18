İBB Şehir Tiyatroları açıkladı: Sekiz oyun ücretsiz sahnelenecek

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:55

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:55

İBB Şehir Tiyatroları 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne hazırlıklarını sürdürüyor.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Hamlet”, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde “Bir Halk Düşmanı”, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Cadı Kazanı”, Ümraniye Sahnesi’nde “Gidiş Dönüş Moskova”, Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde “Ay, Carmela!”, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde “Ben Medea Değilim”, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde “Yatak Odası Komedisi” ve Müze Gazhane Meydan Sahne’de “Zehir” oyunu, 27 Mart’ta ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ücretsiz oyun davetiyeleri 20 Mart saat 11.00’de sahne gişelerinin yanı sıra “sehirtiyatrolari.ibb.istanbul” ve “biletinial.com” adresleri ile “Şehir Tiyatroları” mobil uygulamasından temin edilebilecek.



