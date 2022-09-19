İBB Şehir Tiyatroları, klasik eserleri İstanbul seyircisiyle buluşturuyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:27

İBB Şehir Tiyatroları'nın 2022-2023 sezonunda ana teması “İstanbul klasiklerle buluşuyor” olarak belirlendi. Yerli ve yabancı klasik oyunların izleyiciyle buluşturulacağı sezonun tanıtım toplantısı bugün 11:00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Instagram üzerinden yayımlanan basın toplantısını yüzlerce kişi canlı olarak izledi ve yorumlarla katkıda bulundu. Yorumlarda seyircilerin İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sezon açılışını heyecanla beklediğini belirten paylaşımlar öne çıktı.

'GELECEKTE KLASİKLEŞECEK ESERLERE YER VERİLDİ'

İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı Ayşegül İşsever, 19 Kasım 2021 tarihinden beri İstanbul Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmenliği görevini üstleniyor. İşsever konuşmasına, "bugün klasikleşmiş eserlerin ilk gösterimlerinin her zaman İstanbul Şehir Tiyatroları’nda gerçekleştirildiğini" söyleyerek başladı ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın bu misyona aynı titizlikle devam ettiğini belirtti.

Yeni yazarların oyunlarının da repertuvara dahil edileceğinin açıklandığı toplantıda Ayşegül İşsever, yeterli nitelikli tiyatro yazarının olmadığını dile getirerek Şehir Tiyatroları’nın aynı zamanda yazar yetiştirmek için de çalışmalar yapacağını belirtti. İşsever bu bağlamda, “Geleceğin klasikleşecek eserlerine de yer vermek istiyoruz” dedi.

'KLASİKLERİ SEÇERKEN GENÇLERİ DÜŞÜNDÜK'

Öte yandan, İstanbullu gençlerin oyunlara ilgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen İşsever, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kuracağını ve gençlerin klasiklerle tanışmasının onların hayata bakışını etkileyeceğini düşündüğünü söyledi. İşsever, “Şehir Yazarlarını Arıyor” projesinin bu sezon devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ŞEHİR İÇİ TURNELER 15 BİN İZLEYİCİ AĞIRLADI

İşsever ayrıca, İstanbul’un çeperinin sürekli genişlediğini ve bu nedenle 'Şehrin Tiyatrosu' olarak belirlenen misyonun sürdürülebilmesi için kendi sahnelerindeki gösterimlerinin yanı sıra İstanbul’un farklı bölgelerindeki farklı sahnelerde de gösterimler gerçekleştirdiklerini söyledi. İlçeleri seçerken şehrin merkezine en uzak noktaya dahi tiyatroyu götürmeyi amaçladıklarını söyleyen İşsever, “Şehrin tiyatrosu İstanbul’un her noktasında!” temasıyla gerçekleştirilen bu gösterimlerin geçen sezon 21 ilçede 15 bin sanatseveri ağırladığını ve bu sezonda da turnelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

PANDEMİ SÜRECİNİ ATLATTIK

İşsever, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle son iki yılda, pandemi koşulları içerisinde tüm sanat kurumları gibi biz de çok zor bir dönem geçirdik. Pandemi döneminde sanatçılarımız gibi seyircilerimiz de çok zor bir dönem geçirdi. Fakat hem Şehir Tiyatroları ailesi hem de seyircisi olarak biz bu sınavı başarıyla geçtik ve artık kötü günleri geride bırakmanın, umudumuzu eksiltmeden yüzümüzde tebessümle geleceği birlikte inşa etmenin zamanı geldi diyorum.”

İşsever konuşmasının devamında, “Yeni sezon hepimize güzellikler getirsin, 2022-2023 tiyatro sezonunun tüm Şehir Tiyatrosu ailesi için ve tiyatroya gönül vermiş tüm meslektaşlarımız için bol alkışlı, sağlıklı ve keyifli geçmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

EKİMDE İKİ PRÖMİYER

Şehir Tiyatroları ekim ayında iki prömiyerle başlayacak. Engin Altan’ın yönettiği, Shakespeare’in “Hamlet”i ile sezon açılışı yapılacak. Daha sonra ise Moliere’in 400. doğum yılına armağan olarak programa alınan “Tartuffe” oyunu Orhan Veli çevirisi ve Yiğit Sert’in yönetmenliğinde İKSV’nin tiyatro festivalinde prömiyer yapacak.

Arthur Miller’ın “Cadı Kazanı”nın da programda olduğunu söyleyen İşsever, bu oyunun da Yiğit Sert tarafından sahneye konulacağını ancak şaşırtıcı bir biçimde Şehir Tiyatroları tarafından ilk kez oynanacağını fark ettiklerini ve bu nedenle de çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Norveçli yazar Henrik Ibsen’in “Bir Halk Düşmanı”; Suat Derviş romanından uyarlanan “Fosforlu Cevriye” müzikali; “Godot Geldi”, Haldun Taner'in “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”; Çehov’un “Kuğunun Şarkısı”; “Komik Para”, “Oskar” ve “Çingene Boksör” oyunları sanatseverlerle buluşacak.

Çocuk oyunlarında ise "Benim Küçük Yıldızım", "Küçük Bir Aile Tatili", "Bir Kış Masalı", "Fındıkkıran", "Bir Gece Masalı" ve "Kış Kraliçesi" oyunları repertuvarda olacak.