Şehir Tiyatrosu sanatçıları Bilge Zobu'nun 90. yaş gününü kutladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçı ve çalışanları, Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncularından Bilge Zobu’yu 90. doğum gününde ziyaret etti.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zihni Göktay, Uğurtan Atakan, Orhan Alkaya ile İBB Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği Başkanı Selçuk Yüksel de kutlamaya katılan isimler arasında yer aldı. Sanatçıların sohbet ederek hatıralarını paylaştığı doğum günü kutlaması, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
BİLGE ZOBU KİMDİR?
İstanbul'da 7 Eylül 1932'de dünyaya gelen sanatçının tam ismi Mehmet Nuri Bilge Zobu'dur. Tiyatro sanatçısı Vasfi Rıza Zobu'nun yeğeni olan Bilge Zobu, tiyatro oyunculuğuna 1956'da "Bir Evlenme" oyunuyla başladı.
Adana Şehir Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1958'de İstanbul Şehir Tiyatrolarına giren sanatçı, 2006'da kurumdan emekli olmasına rağmen konuk oyuncu olarak rol almayı sürdürdü.
Bilge Zobu, 25 yıl aralıksız sahnelenen "Lüküs Hayat" oyununun değişmeyen isimlerinden birisi oldu. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra birçok sinema ve televizyon filminde de oynayan ve seslendirme yapan sanatçının en bilinen filmleri arasında "Kapıcılar Kralı", "Baba Bizi Eversene", "Ah Güzel İstanbul", "Tosun Paşa" ve "Hababam Sınıfı" bulunuyor.
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