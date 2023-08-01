Angus Cloud: Euphoria dizisinin aktörü 25 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 01.08.2023 - 07:45

Güncelleme: 01.08.2023 - 08:01

Amerikan HBO kanalının Euphoria dizisinde "Fez" karakterini canlandıran aktör Angus Cloud, hayatını kaybetti.

Ailesi, 25 yaşındaki Cloud'un ölümünü "Bugün muhteşem bir insana veda etmek zorunda kaldık" sözleriyle duyurdu.

Cloud geçen hafta babasını kaybetmişti ve ailesinin açıklamasına göre 'ruhsal sorunlarla boğuşuyordu'.

Ailenin açıklamasında "Tek avuntumuz Angus'un, aynı zamanda en iyi arkadaşı olan, babasıyla yeniden buluştuğunu bilmek" denildi.

Aile bu acı olayın başkaları için de 'yalnız olmadıklarını ve sorunlarıyla sessizlik içinde tek başlarına mücadele etmek zorunda olmadıklarını hatırlatmasını' umduklarını belirtti.

Cloud'un ölüm nedeni açıklanmadı.

People dergisi Cloud'un Oakland, California'daki aile evinde öldüğünü duyurdu.

Cloud Euphoria dizisinde bir uyuşturucu satıcısı olan Fezco "Fez" O'Neill'ı canlandırıyordu.

HBO'dan yapılan açıklamada "Angus Cloud'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. O çok yetenekli bir aktördü ve hem HBO hem de Euphoria ailesinin sevilen bir üyesiydi" dendi.

Cloud daha önce North Hollywood ve The Line gibi filmlerde ufak roller almış; Becky G, Karol G ve Juice WRLD gibi şarkıcıların video kliplerinde oynamıştı.