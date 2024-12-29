Yayınlanma: 29.12.2024 - 18:55

Güncelleme: 29.12.2024 - 18:55

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel bölümünde yer alacak isimler araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler'de kimler sahne alacak? İşte ayrıntılar...

ŞARKILARI BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel bölümünde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getirecek. Program bu sene konuk ağırlamayacak.

ŞARKILARI BİZİ SÖYLER 2025 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel bölümü Salı günü 20.00'de Kanal D ekranlarında yayımlanacak.