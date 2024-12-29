O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kim? O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak, jüriler kim?

Pek çok program "Yılbaşı Özel" bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. 31 Aralık gecesinde izleyicisi ile buluşacak olan O ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahne alarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim? O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak, jüriler kim? İşte ayrıntılar...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kim? O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak, jüriler kim?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:35

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. Yeni isimler jüri koltuğunda otururken birbirinden ünlü isimler şarkıları ile programa eşlik edecek. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kim? O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak, jüriler kim? İşte ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ KİM?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde jüri koltuğunda yer alan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a bu sene ilk defa programa katılan Ezgi Mola eşlik edecek.

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?

Mert Turak

Beril Pozam ve Ersin Arıcı

Esra Bilgiç

Barış Kılıç

Mina Demirtaş

Doğukan Güngör

Aslıhan Güner

Dilan Çiçek Deniz

Sıla Türkoğlu

Aleyna Tilki

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu

Nalet Bebe

Burak Kut

Diren Polatoğulları

Ülkü Hilal Çiftçi

Berfu ve Eser Yenenler

Giray Altınok


Etiketler: #yılbaşı #O Ses Türkiye yılbaşı #2025

İlgili Haberler

Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?

Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yeni yıl sofralarınızı bir şölene dönüştürün: Yılbaşı sofralarına çok yakışan 5 yemek önerisi

Yeni yıl sofralarınızı bir şölene dönüştürün: Yılbaşı sofralarına çok yakışan 5 yemek önerisi
Yılbaşı sofralarına renk katacak enfes lezzet: Panzanella tarifi

Yılbaşı sofralarına renk katacak enfes lezzet: Panzanella tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler