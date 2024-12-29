O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kim? O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak, jüriler kim?
Pek çok program "Yılbaşı Özel" bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. 31 Aralık gecesinde izleyicisi ile buluşacak olan O ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahne alarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim? O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak, jüriler kim? İşte ayrıntılar...
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. Yeni isimler jüri koltuğunda otururken birbirinden ünlü isimler şarkıları ile programa eşlik edecek. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kim? O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak, jüriler kim? İşte ayrıntılar...
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ KİM?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde jüri koltuğunda yer alan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a bu sene ilk defa programa katılan Ezgi Mola eşlik edecek.
O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?
Mert Turak
Beril Pozam ve Ersin Arıcı
Esra Bilgiç
Barış Kılıç
Mina Demirtaş
Doğukan Güngör
Aslıhan Güner
Dilan Çiçek Deniz
Sıla Türkoğlu
Aleyna Tilki
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu
Nalet Bebe
Burak Kut
Diren Polatoğulları
Ülkü Hilal Çiftçi
Berfu ve Eser Yenenler
Giray Altınok
Etiketler: #yılbaşı #O Ses Türkiye yılbaşı #2025
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