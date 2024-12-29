Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:35

Güncelleme: 29.12.2024 - 17:35

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. Yeni isimler jüri koltuğunda otururken birbirinden ünlü isimler şarkıları ile programa eşlik edecek. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kim? O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak, jüriler kim? İşte ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ KİM?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde jüri koltuğunda yer alan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a bu sene ilk defa programa katılan Ezgi Mola eşlik edecek.

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?

Mert Turak

Beril Pozam ve Ersin Arıcı

Esra Bilgiç

Barış Kılıç

Mina Demirtaş

Doğukan Güngör

Aslıhan Güner

Dilan Çiçek Deniz

Sıla Türkoğlu

Aleyna Tilki

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu

Nalet Bebe

Burak Kut

Diren Polatoğulları

Ülkü Hilal Çiftçi

Berfu ve Eser Yenenler

Giray Altınok