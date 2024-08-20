İkiz, Almanya’daki; Parmakerli de Viyana’daki piyano yarışmalarından ödülle döndü: Genç piyanistlerin başarısı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.08.2024 - 04:00

İkiz, Almanya’da düzenlenen 19. Ettlingen Piyano Yarışması’nda “Teşvik Ödülü”ne Parmakerli ise Viyana’da düzenlenen Prof. Dichler Wiener Musikseminar Yarışması’nın “Junior” kategorisinde birincilik ödülüne değer görüldü.

Ettlingen’deki ilk Türk Ettlingen Piyano Yarışması’nda ödül alan ilk Türk sanatçı olan İkiz, gazetemize konuştu.

Uzun süredir bu yarışmaya katılmayı istediğini belirten İkiz, bunun nedeninin idol olarak gördüğü pek çok piyanistin oradan ödül alması olduğunu vurguyayarak, “Piyanoya başladığım günden bu yana birlikte çalıştığım hocam İris Şentürker ile yaklaşık bir yıl süren sıkı programın ardından kendimi hazır hissettim. Kendimi bu yüksek seviyede denemek, nerede olduğumu görmek istedim ve ülkeme ilk ödülü getirmenin gururunu yaşadım. O büyük müzisyenlerle adımı aynı yerde görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Böyle güzel sonuçlar aldığımda motivasyonum ve müziğe olan sevgim katlanarak artıyor” dedi.

İkiz’in ödülle döndüğü yarışma, daha önce Lang Lang, Boris Giltburg, Yuja Wang, Igor Levit gibi büyük müzisyenleri ağırlamıştı. Hedef en iyi orkestralar Sahneye çıktığında tüm dinleyicilerle kucaklaştığını ve dinleyicilere kalbini açtığını hissettiğini söyleyen İkiz, hedefini şöyle açıkladı: “Müziğe kendimi adayarak çok geniş bir repertuvara sahip olmayı, dünyanın bütün iyi konser salonlarında, büyün iyi orkestralarıyla çalışmayı hedefliyorum.”

BİRİNCİLİKTEN SAHNEYE

Prof. Sontraud Speidel’in öğrencisi olarak Karlsruhe Müzik Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren genç piyanist Eren Parmakerli, Viyana’da düzenlenen Prof. Dichler Wiener Musikseminar yarışmasının “Junior” kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Çok genç yaşta birçok ödül kazanmış olan Parmakerli, temmuz ayında İspanya’da düzenlenen 5. Málaga Uluslararası Piyano Festivali’nde hem solo piyano hem de konçerto yarışmasında birinci olmuş, şef José Luis Lopez Anton yönetiminde Málaga Senfoni Orkestrası ile de konser vermişti. Okul tatillerini ustalık sınıfları ve festivallere katılarak değerlendiren genç piyanist aralarında Juan Lago, Olivier Parmakeli dün Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nde (AIMA) Gökhan Aybulus’un verdiği masterclassa ilk kez katıldı. Parmakerli ayrıca 25 Ağustos Pazar günü 20.30’da Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi’nde 10. Ayvalık AIMA Müzik Festivali Piyano Masterclass Final konserinde yer alacak.