Genç piyanist Alaz İkiz, Avrupa’nın prestijli piyano yarışmasında ödül alan ilk Türk oldu

Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:53

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:53

Piyanist Alaz İkiz, 1988 yılından bugüne düzenlenen Avrupa’nın en prestijli yarışmalarından Ettlingen Piyano Yarışması’nda ödül alan ilk Türk sanatçı oldu.

Alaz İkiz’in ödülle döndüğü Ettlingen Piyano Yarışması, daha önce Lang Lang, Boris Giltburg, Yuja Wang, Igor Levit gibi büyük müzisyenleri ağırladı.

Alaz İkiz’in başarısı Alman basınında da haber oldu. Neueste Nachrichten gazetesi, İkiz’in başarısını sayfalarına taşıdı.

ALAZ İKİZ KİMDİR?

Alaz İkiz 2003 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Piyano eğitimine Prof. Dr.Cihat Aşkın’ın kuruculuğunu yaptığı Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi’nde başladı. Aynı kuruluş bünyesinde Prof. Cana Gürmen’in ustalık sınıflarına katıldı ve ”Müzikle Büyüyenler” projesi kapsamında çeşitli konserler verdi.

2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Programı’na kabul edilerek Dr. Öğretim Üyesi Ayşe İris Şentürker’in öğrencisi olma hakkı kazandı. 2018 yılında ise Tam Zamanlı Öğrenci olarak MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı’na kabul edildi. Pek çok solo ve oda müziği konseri veren Alaz İkiz aynı zamanda Beşiktaş Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bünyesindeki “Güçlü Aile Güçlü Gelecek” projesinde de yer aldı.

MSGSÜ Devlet Konservatuvarı bünyesinde gerçekleşen Prof. Alfredo Perl, Pavel Kaminski ve Gülsin Onay’ın ustalık sınıflarına katıldı. Prof. Joanna Maria Lawrynowicz, Prof. Markus Becker, Dr. Öğr. Üyesi Emre Elivar, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ünaldı, Prof. Dr. Beril Çalgan ve Şef İbrahim Yazıcı ile çalışmalarda bulundu. 2019 yılında Viyana’da gerçekleşen “41. Allegro Vivo Summer Academy”e kabul edilerek Prof. Peter Nagy ile çalışma fırsatı buldu.

2020 yılında katıldığı “International Music Competition Belgrade” yarışmasında birincilik; “Online Piano Competititon For The Youth In Europe” yarışmasında birincilik ve dinleyici ödülü, “Citta di Barletta” yarışmasında birincilik, 2. “Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışması”nda birincilik ödülüne layık görüldü. 2021 yılında katıldığı “Wiener Klassiker International Piano Competition” yarışmasında ise ikincilik ödülünü kazandı.

2022 yılında yeniden katıldığı “Online Piano Competititon For The Youth In Europe” yarışmasında birincilik ödülü kazandı. 2023 yılında MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası’nın solistlik sınavı sonucunda Şef Can Okan yönetiminde solist olarak sahne almaya hak kazandı.