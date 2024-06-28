Piyanist filminin yıldızı İstanbul'a geliyor...
Oscar'lı oyuncu Adrien Brody, yeni filminin çekimleri için İstanbul'a gelecek.
Piyanist filmi ile Oscar sahibi olan Adrien Brody "My Daughter's Friend" filminin çekimleri için İstanbul'a gelecek. Nicky Whelan ile başrolü paylaşacak olan Brody "Midnight in Paris", "The Grand Budapest Hotel" ve "Detachment" gibi filmlerde rol almıştı. Ojan Missaghi imzalı filmde Türk oyuncu Duygu Mercan da yer alacak.
Filmin 2025 yılında beyazperdedeki yerini alması bekleniyor.
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