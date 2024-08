Gümüşlük Müzik Festivali’nin sanat danışmanı piyanist Gülsin Onay

Yayınlanma: 13.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.08.2024 - 04:00

21. Gümüşlük Müzik Festivali önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. “Bu yılın festival programı gerçekten etkileyici ve zengin çeşitliliğiyle dikkat çekiyor” diyen festivalin sanat danışmanı Gülsin Onay gazetemize açıklamalarda bulundu. Onay, “Hem klasik hem caz müzik türlerinde geniş bir yelpazeye sahip olunması, farklı zevklere hitap eden bir festival deneyimi sunuyor. Dünyaca ünlü sanatçıların katılımıyla, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak birçok performans var. Ayrıca, genç yeteneklerin sahne alması da festivalin geleceğe dair umut veren bir yönünü oluşturuyor. Programın genel yapısı, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle dolu ve bu, festivalin toplumun geniş bir kesimi tarafından ilgiyle takip edilmesini sağlıyor” dedi.

ILYA ITİN KONSERİ...

Taşta konsepti ile 25 asırlık mekân Antik Taş Ocağı’nda dinleyici karşısına çıkan Ilya Itin ilk olarak, C. Debussy’den, “Claire de Lune” ve “12 Preludes book 2 L.123” başlıklı eserleri seslendirdi. Ardından programına F. Chopin ile devam eden Rus piyano virtüözü, bestecinin “24 Preludes, Op. 28” başlıklı yapıtını sundu. Festivalin sanat danışmanı piyanist Gülsin Onay, Rus piyanist Ilya Itin’e bir de teşekkür plaketi verdi.

Gümüşlük’ün bir diğer konuğu Lorenzo Di Bella idi. Di Bella konsere, J.S. Bach’ın,” Leveque: Sheep may safely graze, BWV 208” başlığını taşıyan eseri ile başladı. Bu eserin ardından F. Chopin’den, “Scherzo No. 2, Op. 31” adlı yapıtı seslendiren Lorenzo Di Bella, daha sonra F. Schubert’ten, “Impromptu No. 4, Op. 90” adlı yapıtı, Chopin’in, “Balad No. 1 Sol minör, Op. 23” ve yine aynı besteciden, “Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante Op.22” adlı eseri ve son olarak da, F. Liszt’ten, “Réminiscencesde Norma, S.394” adlı eseri seslendirdi.

İYİLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ

Her festivalin, kültürel mirasımızı ve sanatın birleştirici gücünü yansıttığı için çok kıymetli olduğunun altını çizen Onay, festivalin önemini şöyle açıkladı: “Bu yılın festivalinin önemi, özellikle zorlu zamanlarda sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü vurgulamasında yatıyor. Programdaki sürprizler arasında, hem yerli hem de uluslararası sanatçıların işbirliğiyle ortaya çıkan özel projeler. Ayrıca, festivalin genç yeteneklere verdiği önem ve onlara sunduğu platform, geleceğin sanatçılarının desteklenmesi açısından da büyük bir değer taşıyor. Bu yıl, hem ustaların hem de gençlerin konserler verdiği bir festival olarak, farklı kuşakları buluşturan ve yeni keşiflere kapı aralayan bir yapıya sahip.”

Festival, GFA Piyano 2 masterclass konseri ile bu akşam devam ediyor. Konser sonunda öğrenciler sertifikalarını alacağı festival kapsamında, masterclass programında piyano için yazılmış eserleri etüt edecekler.

KONSER PROGRAMI

13 Ağustos: Kumda Piyano II – GFA Piyano Masterclass Öğrenci Konseri - Toprak Ev, Gümüşlük Festival Merkezi (20.30)

14 Ağustos: Mats Eilertsen Trio – (Norveç) - Gümüşlük Festival Merkezi – SUDA (20.30)

15 Ağustos: İlyun Bürkev (Türkiye) Piyano & Elvin Hoxha - (Türkiye) Keman - Antik Taş Ocağı – TAŞTA (21.00)

18 Ağustos: Çağıl Kaya Sextet (Türkiye) - Gümüşlük Festival Merkezi – SUDA (20.30)

25 Ağustos: Miron Refajloviç (Bosna Hersek/İspanya) - Gümüşlük Festival Merkezi – SUDA (20.30)

29 Ağustos: Tineke Postma Aria Group (Hollanda) - Gümüşlük Festival Merkezi – SUDA (20.30)

31 Ağustos: Tineke Postma (Hollanda) Saksafon&Cenk Erdoğan (Türkiye) Gitar-Gümüşlük Festival Merkezi–SUDA (20.30)

7 Eylül: Stefano Battaglia (İtalya) Piyano & Tamer Temel (Türkiye) Saksafon - Gümüşlük Festival Merkezi–SUDA (20.30)

9 Eylül: Gülsin Onay (Türkiye) Piyano & Erkin Onay (Türkiye) Keman - Antik Taş Ocağı – TAŞTA (21.00