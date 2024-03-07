İlk sezonuyla dikkat çeken yapımdan 2. ve 3. sezon onayı bir ay sürmeden geldi!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 21:15

Güncelleme: 07.03.2024 - 21:15

Netflix, popüler dizi "Avatar: The Last Airbender"ın canlı aksiyon uyarlamasını iki sezon onayı aldı. Animasyon versiyonuyla benzer bir yapıyı takip edecek olan dizi, üçüncü sezonla sona erecek.

"Avatar: The Last Airbender," dört ulusa bölünmüş bir dünyada geçiyor: Su Kabileleri, Toprak Krallığı, Ateş Ulusu ve Hava Göçebeleri. Dünya, bir zamanlar uyum içinde yaşarken, Ateş Ulusu'nun saldırısıyla dengesi bozulur. Avatar adı verilen kişi, dört elementin efendisi olarak barışı sağlama görevine atanır. Dizi, genç hava bükücü Aang'in, arkadaşları Sokka ve Katara ile birlikte dünyayı kurtarma çabalarını anlatıyor.

Showrunner Albert Kim'in liderliğindeki dizi, Aang'in maceralarını ve dünyayı kurtarma çabalarını canlı aksiyon formatında sunuyor. Yönetmen kadrosunda Raisani, Goi, Roseanne Liang ve Jet Wilkinson gibi deneyimli isimler yer alıyor.