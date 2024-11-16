İlkay Akkaya'nın Bursa'daki konserine yine yasak!
Sanatçı İlkay Akkaya, bugün Bursa'da gerçekleştireceği konserinin kaymakamlık tarafından yasaklandığını duyurdu.
Sanatçı İlkay Akkaya’nın Bursa’da düzenleyeceği konsere Osmangazi Kaymakamlığı izin vermedi.
Akkaya, konser yasağını sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden duyurdu. İlkay Akkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Bugün Bursa Osmangazi’deki konserimiz kaymakamlık tarafından yine yasaklandı. Üstelik önceki yasaklama için açtığımız davayı kazanmamıza rağmen, hukuku yine çiğneyerek. Vandalların yakıp yıkma tehditlerine dava açacaklarına konser yasakladılar. Yazıklar olsun. Bu konser öyle ya da böyle yapılacak. Dava açtık yine. Bursa,demokrasiden bihaber bir avuç vandala mı teslim edildi? Göreceğiz.”
İlkay Akkaya’nın 31 Ekim 2022’de Nilüfer’de düzenleyeceği konser de Kaymakamlık tarafından ‘kamu düzeni ve güvenliği’ gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı.
Bugün Bursa Osmangazi’deki konserimiz kaymakamlık tarafından yine yasaklandı. Üstelik önceki yasaklama için açtığımız davayı kazanmamıza rağmen, hukuku yine çiğneyerek. Vandalların yakıp yıkma tehditlerine dava açacaklarına konser yasakladılar. Yazıklar olsun.— ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) November 16, 2024
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