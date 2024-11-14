Konser için Türkiye'ye gelmişti... Oscar’lı oyuncu Jared Leto ve Aleyna Tilki buluştu
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, İstanbul konserinde Aleyna Tilki ile bir araya geldi; ikili birlikte fotoğraf paylaştı.
Suicide Squad filminde Joker karakterine hayat veren ve aynı zamanda Thirty Seconds to Mars grubunun solisti olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da bir konser verdi. Dallas Buyers Club filmindeki performansıyla Oscar ödülü kazanan 52 yaşındaki Leto, 27 Ekim’de İstanbul’da hayranlarıyla buluştu.
Leto’nun konserine katılan Aleyna Tilki, etkinlikte Leto ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Tilki, "Türkiye'de harika anılar biriktirdim" diyerek konserden çeşitli paylaşımlarda bulundu.
Daha önce Jared Leto'nun Morbius filminin Londra prömiyerine de katılan Aleyna Tilki, burada beraber verdikleri pozu da Leto, kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Etiketler: #jared leto #Aleyna Tilki
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