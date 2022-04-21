İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı
İngiliz tarihçi, yazar ve yayıncı Bettany Mary Hughes ve ekibi, Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'nde belgesel çekimleri yaptı.
İngiliz tarihçi, yazar ve yayıncı Bettany Mary Hughes ve ekibi, Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'nde belgesel çekimleri yaptı.
Arslantepe Höyüğü çekimlerine sabahın erken saatlerinde başlayan ekip, güneşin doğuşuyla höyüğü, ovayı ve Fırat Nehri'ni görüntüledi.
Arslantepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesini sağlayan saray kompleksinin ardından Arkeoloji Müzesi'ne geçen ekip, höyükten çıkarılan eşsiz eserleri paylaştı.
VİASAT HİSTORY'DE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR
"Türkiye'nin Hazineleri" (Treasures of Turkey) adıyla sonbaharda, BBC ve Channel 4 televizyon kanallarında yayınlanması planlanan belgesel, Sandstone Global şirketi tarafından çekiliyor. Çekim ekibinde Anna Thomson yönetmen, Timothy James Knight ile Timothy John Boylen kameraman, Olivia Rowan Hansen prodüktör yardımcısı olarak görev alıyor.
Arslantepe ve müze çekimlerinin ardından ekiptekiler, Yeşilyurt ilçesinde kiraz bahçesini gezdi. Kiraz çiçeklerine "bayıldığını" belirten Hughes ve ekibi, üretici Gökhan Gök'ün bahçesinde fotoğraf çekimi yaptıktan sonra Nemrut Dağı'na geçti.
Ekip, Nemrut Dağı çekimlerinin ardından Şanlıurfa'ya giderek Göbeklitepe ve Karahantepe arkeolojik alanlarını, şehir merkezindeki dini mekanları, müzeyi, son olarak da Gaziantep Zeugma'yı filme alacak.
Daha önce hazırladıkları National Geographic'de yayınlanan Hughes'ın belgeselleri, halen tarih kanalı Viasat History'de izleyiciyle buluşuyor
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