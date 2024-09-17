INJI Türkiye’de üç konser verecek!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:22

Güncelleme: 17.09.2024 - 13:22

Uluslararası müzik piyasasında hızla yükselen Türk yıldız INJI, dünya turnesi kapsamında Türkiye’de üç konser verecek. BKM’den yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül’de Los Angeles’ta başlayan 22 duraklı dünya turnesinin Türkiye ayağında INJI, Ekim ayında Türk dinleyicileriyle buluşacak.

Genç şarkıcı, 10 Ekim’de Ankara Milyon Performance Hall, 11 Ekim’de İzmir Ooze Venue ve 12 Ekim’de İstanbul Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak. Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan INJI, “Gaslight” şarkısıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı. 5 parçadan oluşan yeni albümünde Grammy ödüllü sanatçı Nile Rodgers ile çalışma fırsatı bulan INJI, Türkiye konserlerinde bu albümünü de müzikseverlerle paylaşacak.