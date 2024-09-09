İstanbul sanatseverleri bekliyor: Konser, sergi ve gösterilerle dolu bir hafta

Yayınlanma: 09.09.2024 - 20:37

Güncelleme: 09.09.2024 - 20:37

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 9-12 Eylül’de Özlem Çıngırlar’ın yönetmenliğini üstlendiği “Kayıtsız” filmi sinemaseverlerle buluşacak.

AKM'de ayrıca 14-15 Eylül'de çocuklara özel atölyelerle çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda bugün "Diktat" oyunu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izleyiciye sunulacak.

Maximum Uniq Açıkhava'da 13 Eylül’de Dolu Kadehi Ters Tut konseri gerçekleştirilecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün Melike Şahin, yarın Emir Can İğrek, 13 Eylül’de Murat Karahan, 14 Eylül’de ise Emre Fel sahne alacak.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Lübnanlı sanatçı Rouf Rifai'nin hazırladığı resim sergisi Kelimat Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Yapı Kredinin 80. yıl etkinlikleri kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde gerçekleşecek "Yeryüzü Halleri" sergisi Yapı Kredi Galeri'de izleyicilere sunuluyor.

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Dünyalar Arasında" (Between Worlds) sergisi İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluşuyor.

Galata/Kuledibi Mevlevihanesi'nin mahzenindeki hat levhası, tespih, tombak, kavukluk ve levha gibi eserlerin sergilendiği "Mahzen-i Esrar" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek" sergisi, Yerebatan Sarnıcı'nda görülebiliyor.

Türkiye İş Bankasının 100. yılı vesilesiyle yenilenen Türkiye İş Bankası Müzesi de "İş'in 100 Yılı" kalıcı sergisinde sanatseverleri ağırlıyor.