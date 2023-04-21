İnsana dair dayanışma için

Yayınlanma: 21.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.04.2023 - 03:00

Uluslararası üne sahip keman virtüözü Maksim Vengerov, Norveçli Çellist Sandra Lied Haga, keman sanatçısı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan; Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile 19 Nisan akşamı CRR’de, adeta güzellikler getiren bir fırtına estirdi. Çaykovski’nin çatışmalar içinde bir tertemiz aşkı anlattığı eseriyle başlayan dayanışma konseri; Brahms’ın kemancı Joachim’in yeniden dostluğunu kazanmak için, Beethoven’ın ise piyano partisini genç Prens Rudolph için tasarladığı yapıtla taçlandı. Eserler insana dairdi. Ana rahminde, ceninde ilk önce kalp oluşur ve atmaya başlar. Müzisyenler, son atışına kadar işte bu mucizevi makine için duygu ve derinlik üretir. Enkaz altında yitmiş yüzlerce-binlerce bedenin atmayan kalplerine çare olunamaz belki ancak, saygıdeğer sanatçılar, depremden sonra sağ kalmış insanlara “iyi gelmek” için CRR sahnesinde buluştu.

‘ÜÇLÜ KONÇERTO’...

İlk olarak Çaykovski’nin “Romeo ve Jülyet Fantezi Uverütürü” ile; bir aşk öyküsünün beklenmedik koyulukta anlatımına yer verildi. Ardından Vengerov ve Ulucanlar, Beethoven “Üçlü Konçerto” (viyola versiyonu) için sahneye çıktı. Olağanüstü ile olağandışı arasında bir yerlerde, hayranlık veren bir seslendiri gerçekleşti. Pek az müziksevere nasip olacak şekilde Vengerov, aynı konserde ikinci konçerto için sahnedeydi.



Brahms “İkili Konçerto”da partneri Haga ile gayet uyumlu ve üst düzey bir müzik sundu. Orkestra ise, Orhan yönetiminde hayli dikkatli ve özenliydi. İnce eleyip sık dokunan provaların yansıması; hayli keyif verdi. Deprem nedeniyle zorlu günler yaşayan illerimizdeki eğitime destek maksadıyla, “Dayanışma Konseri”nde birleşen ve emek sarf ettikleri, ter döktükleri kazançlarını bağışlayan büyük sanatçıları, CRR dinleyicisi uzun süre kutladı.

KEMAN-VİYOLA-ÇELLO



Beethoven eseri sonrası ısrarlı alkışlar sonuç verdi ve Ahmed Adnan Saygun’un (aslı kemanpiyano için olan) “Demet” süitinin “Prelüd” başlıklı ilk bölümü, piyano karşısında keman-viyola-çello ezgi nöbetiyle seslendirdi.



Salonu dolduran dinleyiciler hem biletleriyle bir desteğe vesile oldu, hem de büyük bir kemancıyla usta sanatçılardan iki harikulade konçerto dinledi, kişisel tarihleri için unutulmaz bir geceyi hafızalarına kaydetti. Müzik, 19 Nisan’da CRR’de “iyi geldi”.

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