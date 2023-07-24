Watchmen'in animasyonu geliyor...

Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:07

Güncelleme: 24.07.2023 - 17:07

Alan Moore ve Dave Gibbons’ın kült eseri Watchmen, izleyicileriyle yeni bir uyarlama formatıyla bir kez daha buluşacak. Şirketin San Diego Comic-Con panelinde, popüler çizgi roman serisinden uyarlanacak yeni bir animasyon filmi duyuruldu. Ayrıca filmin R-dereceli (+18) olacağı açıklandı. Animasyonun çizgi romandaki hikayeyi mi ele alacağı yoksa gelecekte mi geçeceği ise henüz bilinmiyor.

ÇİZGİ ROMANDAN FİLME, FİLMDEN ANİMASYONA

Alan Moore ve Dave Gibbons’ın kaleminden çıkan Watchmen, ilk olarak 1986 tarihinde yayımlanmaya başladı. 12 cilt süren esere daha sonra bir sinema filmi ve HBO’da tek sezon olarak yayımlanan bir dizi uyarlaması yapıldı. Şimdi ise bu eser, animasyon filmi olarak izleyici karşısına çıkacak. DC Studios, henüz projenin ayrıntılarını paylaşmadı fakat 2024 yılı içerisinde çıkacağı biliniyor.

Geçmişte yapılan bir röportajda, Watchmen mini dizisinin yaratıcısı Damon Lindelof, çizgi romanın yaratıcısı Alan Moore ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını açıklamıştı. Moore, projeye dahil olmayı reddetmiş ve “benim için utanç verici” diyerek diziyi kendi eseriyle ilişkilendirmekten kaçınmıştı.

Yeni "Watchmen" uyarlaması gibi "Crisis on Infinite Earths" de animasyon olacak ve her iki filmde 2024 yılında doğrudan dijitalde, Warner Bros.'un yayın platformu Max'te yayımlanacak.