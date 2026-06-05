İş Sanat yaz boyunca etkinliklerine devam edecek

İş Sanat, yaz aylarında sergiler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İş Sanat, konserler, sergiler, atölyeler ve özel etkinliklerden oluşan programıyla 26. sezonunu tamamladı.

Sezon açılışı, çellist Pablo Ferrandez'in şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde verdiği konserle gerçekleştirildi.

Sezon boyunca Elena Stikhina, Lucas Debargue, Jakub Jozef Orlinski, Gilles Apap ve Camerata Zürich'in de aralarında olduğu isimler klasik müzik dinleyicileriyle buluştu.

Caz ve dünya müziği konserlerinde Stanley Clarke, Ana Moura, Rita Payes, Ivan Melon Lewis & Cuban Swing Express ile Lisa Ekdahl sahne aldı. Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu da "Viva La Vida" gösterisiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Sezonun yerli projeleri kapsamında Bulutsuzluk Özlemi, Göksel, Buray, Canan Başkaya, Cem Adrian ve Feridun Düzağaç müzikseverlerle bir araya gelirken, şiir ve hikaye dinletilerinde Sait Faik Abasıyanık, Attila İlhan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'nin eserleri sahneye taşındı.

İş Sanat'ın ücretsiz olarak düzenlediği "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde ise Fatih Erkoç, Ayna, Demet Sağıroğlu ve Barbaros sahne aldı. Haziran ayında devam edecek konserlerin ilk konukları Işın Karaca ve Yüksek Sadakat olacak.

Parlayan Yıldızlar konserleri kapsamında bu sezon 20 genç müzisyen dinleyiciyle buluşurken, çocuklara yönelik "Hişt Hişt!" oyunu da sahnelendi. "Hişt, Hişt!" yeni sezonda da izleyicilerin karşısında olacak.

Sezon boyunca Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde "Yan Yana" ve "Türk Resmini İzlemek" sergileri sanatseverlerin ziyaretine açık kaldı. Kibele Sanat Galerisi'nde Prof. Hayati Misman ve heykeltıraş Ayla Turan'ın retrospektif sergileri düzenlendi.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının ana mekanı BlackBox ve İş Bankasının yeni nesil yüzer şubesi olarak Galataport'ta hizmete giren İş Vapur ise sanat tarihi, resim, opera, edebiyat, kent hafızası ve yemek kültürü gibi birbirinden farklı konularda seminerlerin ve sohbetlerin yer aldığı bir program sunuyor.

Sezonu Prof. Hayati Misman'ın 60 yıllık sanat kariyerine ışık tutan retrospektif sergiyle açan Kibele Sanat Galerisi, heykeltıraş Ayla Turan'ın 50'den fazla eserinin yer aldığı retrospektif sergiye de ev sahipliği yaptı.

Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki "İş'in 100 Yılı" kalıcı sergisi ile Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Ankara Sanat Galerisi'nde yer alan sergiler de ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

İş Sanatın Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçkileri farklı kentlere taşıdığı "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" projesi de yıl boyunca Çal, Milas, Gelibolu, Kocatepe, Antakya, Midyat, Edremit, İznik, Pozcu, Lüleburgaz, Amasra ve Çarşamba gibi farklı ilçelerde sanatseverlerle buluştu.